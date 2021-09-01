Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России сильнее всего за три года вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе консалтинговой группы SRG.