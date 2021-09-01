Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России сильнее всего за три года вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе консалтинговой группы SRG.
Как отмечают аналитики, средний ежемесячный платёж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры составляет 17,1 тысячи рублей, учитывая 30% первоначальный взнос, срок выплаты 15 лет и годовую ставку 8,16%.
Сертифицированный патологоанатом доктор Райан Коул во время своего выступления на саммите белых халатов затронул тему вакцинации, назвав прививочную кампанию против COVID-19 «насилием иглой», сообщает региональный портал lentachel.ru.
По указу президента России, подписанному 24 августа, право на единовременную выплату имеют все пенсионеры, которые по состоянию на 31 августа 2021 года получают страховые пенсии или пенсии по государственному пенсионному обеспечению.