Коронавирус

MetaratingsMetaratingsДжикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана

Футболисты сборной России закупили необходимое оборудование и передали медицинским учреждениям в населенных пунктах республики, сообщает твиттер сборной России по футболу.
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Футболисты сборной России оказали помощь врачам Дагестана

РИА Дагестан06:40

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Братья Миранчуки и Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана

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Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в Дагестане

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