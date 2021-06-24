Два жителя ЮАР - родные братья и соосонователи инвестплатформы Africrypt - провернули, возможно, крупнейшую аферу с биткоинами. Как сообщает агентство Bloomberg, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.

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С чего всё началось Как сообщает агентство Bloomberg , старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов. Российская газета 04:22