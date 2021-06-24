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Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов

Два жителя ЮАР - родные братья и соосонователи инвестплатформы Africrypt - провернули, возможно, крупнейшую аферу с биткоинами. Как сообщает агентство Bloomberg, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.В источнике

С чего всё началось

Как сообщает агентство Bloomberg
, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.

Подробнее о событии

В ЮАР пропали два брата с биткоинами на $3,6 млрд

Газета.Ru18:20

Bloomberg: в ЮАР исчезли вместе с биткоинами на $3,6 млрд братья-основатели криптовалютной компании

BFM.ru23:54

Двое братьев из ЮАР исчезли с чужими биткоинами на 3,6 миллиарда долларов

Life.ru19:18

В Африке пропали два брата с биткоинами на миллиарды долларов

Lenta.ru03:11

СМИ сообщили об исчезновении братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

РБК18:01

Bloomberg сообщил об исчезновении двух братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

Известиявчера в 16:18

Bloomberg рассказал об исчезновении двух братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

Forbesвчера в 14:37
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Более 100 новых коек для больных с COVID-19 обеспечат в корпусе ГКБ №8 в Челябинске

Власти Челябинской области, где ежедневно фиксируется свыше 100 новых случаев коронавируса, приняли решение перепрофилировать в ковидный стационар терапевтический корпус городской клинической больницы №8 в областном центре.
ТАСС04:05

Нападающий «Динамо» Максим Данилин перешёл в «Нефтехимик»

9 июля 2020 года дебютировал в составе главной команды «Динамо», выйдя на замену на 67-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против екатеринбургского «Урала» (1:2). Сезон-2020/2021 начал в московском «Динамо-2», играющем во втором дивизионе, после продолжил в брянском «Динамо», которая выступала в ФНЛ.
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