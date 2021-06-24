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Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов

Два жителя ЮАР - родные братья и соосонователи инвестплатформы Africrypt - провернули, возможно, крупнейшую аферу с биткоинами. Как сообщает агентство Bloomberg, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.В источнике

С чего всё началось

Как сообщает агентство Bloomberg
, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.

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В ЮАР двух молодых людей обвиняют в мошенничестве на $3 млрд

ТАСС06:01

Bloomberg: в ЮАР исчезли вместе с биткоинами на $3,6 млрд братья-основатели криптовалютной компании

BFM.ru23:54

В ЮАР пропали два брата с биткоинами на $3,6 млрд

Газета.Ru18:20

Двое братьев из ЮАР исчезли с чужими биткоинами на 3,6 миллиарда долларов

Life.ru19:18

СМИ сообщили об исчезновении братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

РБК18:01

Bloomberg сообщил об исчезновении двух братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

Известиявчера в 16:18

Bloomberg рассказал об исчезновении двух братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

Forbesвчера в 14:37
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