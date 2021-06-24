Братья из ЮАР украли биткоины на 3,6 миллиарда долларов
Два жителя ЮАР - родные братья и соосонователи инвестплатформы Africrypt - провернули, возможно, крупнейшую аферу с биткоинами. Как сообщает агентство Bloomberg, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает агентство Bloomberg
, старший Амир и 20-летний Раис Кажди пропали вместе со вкладами клиентов в криптовалюте на сумму почти четыре миллиарда долларов.
Bloomberg сообщил об исчезновении двух братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд
Известиявчера в 16:18