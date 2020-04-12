Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину

Бразильские футболисты "Ахмата" возмутились отказом грозненского клуба отпустить их домой на время пандемии. Среди недовольных оказались Фелипе Визеу, Раванели, Исмаэл Силва, а также тренер Родольфо. Все они хотели улететь в Бразилию, однако руководство "Ахмата" оставило их на карантине в Грозном.
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