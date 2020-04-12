Коронавирус
Газета.RuБразильцы «Ахмата» пожаловались на невозможность вернуться на родину
Бразильские футболисты "Ахмата" возмутились отказом грозненского клуба отпустить их домой на время пандемии. Среди недовольных оказались Фелипе Визеу, Раванели, Исмаэл Силва, а также тренер Родольфо. Все они хотели улететь в Бразилию, однако руководство "Ахмата" оставило их на карантине в Грозном.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество
Опубликованы новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Напомним, накануне диагноз подтвердился сразу у четырех человек. Они изолированы в инфекционные стационары, получают лечение.
Кузбасс 10 апреля в 00:27
Общество
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
Армия и оружие
В ЛНР намерены через Международный суд наказать командира ВСУ
В ЛНР полагают, что обстрелы велись по приказу командира 93-й бригады ВСУ, полковника Дмитрия Брыжинского.
REGNUM 08:16
Общество
ВОЗ: нарушение самоизоляции повлекло рост числа заразившихся в Москве
Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коммерсантъ 09:47
Общество
Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости 03:43
Общество
Вывозной рейс для россиян с Бали в Москву состоится 16 апреля
Вылет рейса из Денпасара (Бали) в Москву состоится 16 апреля, сообщает Минкомсвязь РФ в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.
РИА Новости 17:45
Политика
Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
Президенты Владимир Путин, Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провели трехсторонние переговоры.
РИА Новости 15:16
Общество
ПФР до 1 октября примет заявления на выплату 5 тысяч рублей семьям
В Удмуртии выплаты рассчитаны для более 22 тыс. детей Напомним, что указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми подписал президент России Владимир Путин.
ИА Удмуртия 04:20
Экономика
В S7 рассказали о падении пассажиропотока и актуальных мерах поддержки
Плюс контактный центр S7 Airlines получает сейчас очень большое количество обращений на возврат средств, заявки рассматриваются вручную, по одной, и сотрудники не успевают оперативно их обрабатывать.
РБК Новосибирск 17:22
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском 14:52
Политика
Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым выплатить премию в размере по меньшей мере $1 млн в случае изобретения ими вакцины или лекарства от коронавируса.
ТАСС 07:31
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 08:19
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны»: клуб находится под угрозой банкротства
Клуб находится под угрозой экономического и морального банкротства.
Газета.Ru 21:10
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
Общество
32 жителей Приморья эвакуировали из Сеула
Сегодня, 12 апреля, из аэропорта Сеула во Владивосток эвакуированы российские туристы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 05:25
Единоборства
Соловьев сравнил Нурмагомедова и Макгрегора
Телеведущий Владимир Соловьев в Instagram Игоря Лазорина сравнил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Lenta.ru 08:42
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт 10 апреля в 12:40
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
РИА Новости 12:45
Общество
Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
Происшествия
Режим ЧС ввели в колонии под Иркутском после бунта заключенных
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в исправительной колонии №15 Ангарска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Иркутской области Олега Антипенко.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru 03:07
Происшествия
100 тысяч человек вышли на работу. Хроника COVID-19 в Новосибирске
Как меняется ситуация по заболеваемости (сколько человек болеет, сколько выздоровело), какие заявления делают местные власти, что происходит на улицах в данный конкретный момент и как «карантинят» дома (и на работе) новосибирцы — всё это вы найдете в нашей круглосуточной онлайн-хронике, которую мы запускаем каждое утро ровно в 7.00.
НГС 09 апреля в 20:00
Здоровье
Специальный выпуск. В Саяногорске подтвердились два случая заболевания коронавирусом
В Саяногорске сегодня официально подтвердились два случая заболевания коронавируса.
Первое городское. Саяногорск вчера в 03:42
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
РБК 18:01
Энергетика
Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов
На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15