Футбол
Вести.RuБразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
В последний день трансферного окна ряды ЦСКА пополнил полузащитник Лукас Сантос. 20-летний бразилец арендован до конца сезона. ЦСКА интересовался Лукасом еще зимой, но футболист остался в "Васко да Гама".
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:28, Вашингтон
Политика
Путин в шутку предложил назначить Мутко мэром затопленного Тулуна
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 сентября, предложил в шутку назначить вице-премьера Виталия Мутко мэром Тулуна, пострадавшего от наводнения, во время встречи с жителями в Иркутской области.
Известия 08:11
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»
Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29
Футбол
Мхитарян прилетел в Рим для медобследования перед трансфером в «Рому»
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прибыл в Рим для прохождения медосмотра перед переходом в «Рому».
RT на русском 06:25
Армия и оружие
Jerusalem Post: Российские самолеты для Турции в обмен на территорию
Со слов The Jerusalem Post, внимание Эрдогана в ходе посещения Москвы к Су-35 и Су-57, моментально подхваченное СМИ из РФ, как раз и можно воспринимать в контексте указанного обмена.
Военное обозрение вчера в 23:29
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Интернет
Похищена личная информация пользователей Foxit PDF Reader
Хакеры похитили личные данные пользователей программы-«читалки» производства Foxit PDF Reader. Об этом сообщает портал Cyber Security News.
Goroday.ru 07:03
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Происшествия
В Кабуле прогремел мощный взрыв
По словам представителя министерства внутренних дел, взрыв произошел в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний.
РИА Новости 14:05
Музыка
Лоза назвал «дурновкусием» шутки про песню Шуфутинского «3 сентября»
Музыкант Юрий Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» являются безвкусицей.
ФАН 20:47
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Авто
Фотошпионы запечатлели новый Nissan Patrol
Новый внедорожник Nissan Patrol был сфотографирован шпионами почти без камуфляжа.
Somanyhorses 14:55
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Серена Уильямс оригинально ознаменовала второй день рождения дочери
Иначе говоря, знаменитая теннисистка, 4-х кратная олимпийская чемпионка, 38-кратная победительница турниров Большого шлема, своим главным достижением считает вовсе не спортивные триумфы, а появление на свет своей дочери.
7Дней.ру 20:00
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском 19:59
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Футбол
«Ювентус» подписал нападающего сборной КНДР
"Ювентус" объявил о трансфере нападающего "Кальяри" и сборной КНДР Кван-Сон Хана. 20-летний футболист будет выступать за "Ювентус" U-23.
Soccer.ru 19:57
Авто
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva
"Производство остановили для оптимизации спроса", - приводит ТАСС слова представителя компании. Речь идет о периоде со 2 по 6 сентября.
Российская газета 03:45
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд
Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.
Газета.Ru 07:04
Экономика
Bloomberg заявил о планах Швеции ввести налог для банков из-за России
Правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансирования более высоких расходов на оборону, поскольку оно «наращивает усилия по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море».
RT на русском вчера в 10:47
Армия и оружие
Израильский броневик уничтожили ракетой «Малютка»
Бронеавтомобиль Армии обороны Израиля был уничтожен противотанковой ракетой советской разработки.
Российская газета 06:25
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика
В Совфеде прокомментировали ситуацию с сенатором Мархаевым и РЕН ТВ
Комитет Совета Федерации по регламенту мог бы рассмотреть сложившуюся ситуацию вокруг сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева и телевизионного канала РЕН ТВ, однако на данном этапе никаких обращений с обеих сторон не поступало.
ФАН вчера в 05:53
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Политика
Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском 17:51