В последний день трансферного окна ряды ЦСКА пополнил полузащитник Лукас Сантос. 20-летний бразилец арендован до конца сезона. ЦСКА интересовался Лукасом еще зимой, но футболист остался в "Васко да Гама".

Происшествия В Москве задержали соратника Навального Николая Ляскина Ляскин в своем твиттере написал, что его остановили полицейские и потребовали выйти из автомобиля для проверки документов.

Общество Суд отказался лишить родительских прав семью Проказовых Ранее Никулинский суд отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских, но также вынес им предупреждение об отношении к детям.

Экономика Российские миллиардеры разбогатели на $28,3 млрд Российские миллиардеры в общей сложности с начала 2019 года разбогатели на $28,316 млрд.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Общество Путин поздравил с Днём знаний учеников школы в Тулуне Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днём знаний.

Общество Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Музыка Лоза назвал шутки про песню Шуфутинского «3-е сентября» безвкусицей Музыкант Юрий Лоза в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что песня эстрадного певца Михаила Шуфутинского "3 сентября", ставшая поводом для многочисленных шуток в интернете, становится популярным предлогом для обсуждения лишь раз в году и разговоры об этом являются безвкусицей.

Политика В России прокомментировали обвинения Польши из-за репараций В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша должна была получить репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии.

Политика Порошенко стал членом комитета по евроинтеграции в Раде Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко стал членом комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Евросоюзом.

Интернет В соцсети Facebook может появиться функция скрытия лайков В социальной сети Facebook может появиться новая функция, которая позволит скрывать количество лайков под публикациями пользователей.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.

Политика Премьер-министр Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил об отставке, сообщает «Интерфакс» Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства.

Технологии В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.

Наука Гормональная терапия при менопаузе увеличивает риск рака груди Практически все типы гормональной терапии, используемой при менопаузе, связаны с повышенным риском развития рака груди.

Хоккей Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.

Общество Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.