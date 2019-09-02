Футбол
Вести.RuБразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА
В последний день трансферного окна ряды ЦСКА пополнил полузащитник Лукас Сантос. 20-летний бразилец арендован до конца сезона. ЦСКА интересовался Лукасом еще зимой, но футболист остался в "Васко да Гама".
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Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
РИА Новости 17:19
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помочь пострадавшим от паводка
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко встретиться с главой Сбербанка Германом Грефом для реструктуризации долгов пострадавшим от паводка в Иркутской области и заявил, что несерьезно не идти на уступки.
РИА Новости 08:50
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарациях
Министр ранее обвинил Россию в том, что Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
РИА Новости 19:04
Политика
Пристайко примет участие во встрече «нормандской четверки»
Глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие во встрече политдиректоров «нормандской четверки» в Берлине.
Известия 06:45
Интернет
Похищена личная информация пользователей Foxit PDF Reader
Хакеры похитили личные данные пользователей программы-«читалки» производства Foxit PDF Reader. Об этом сообщает портал Cyber Security News.
Goroday.ru 07:03
Общество
Ученые показали фото с эффектом стадиона из эпицентра урагана «Дориан»
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США сделали фото из эпицентра урагана «Дориан», который достиг Багамских Островов.
РБК вчера в 14:38
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м
Вести.Ru вчера в 13:39
Энергетика
Новак объяснил меньшее сокращение добычи нефти ситуацией с «Дружбой»
Россия в августе сократила добычу нефти на 143 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+.
РБК 17:35
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Футбол
Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА
Футболист ЦСКА Алан Дзагоев перевел 1 млн руб. на реабилитацию пострадавшей во время теракта в Беслане девочки Фатимы Дзгоевой.
РБК 18:54
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости 18:04
Кино
Доля российских фильмов в прокате летом снизилась до минимума
В период с мая по август 2019 года доля сборов российских фильмов в прокате в РФ и СНГ снизилась до четырехлетнего минимума - до 3,2%. Так, российские фильмы за "сезон блокбастеров" (1 мая - 25 августа) собрали в кинотеатрах РФ и СНГ 551,7 млн рублей.
НИА-Федерация 22:51
Общество
В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.
Вести.Ru вчера в 18:29
Общество
Россиян ждет теплая зима с ледяными дождями
Еврозима в худшем своем проявлении ждет Россию в 2019 году: гриппозная сырость, грязь, слякоть, туманы и ледяные дожди.
Вести.Ru 10:29
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске продемонстрировала стройную фигуру в белом бикини
В кадре Наталья Фриске демонстрирует стройную фигуру в бикини белого цвета, показав, что не зря много времени до поездки проводила в спортзале.
Актуальные Новости 15:04
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассталась с мужем
Наталья Поклонская и бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьёв поженились в августе 2018 года и даже написали вместе автобиографическую книгу.
Говорит Москва 05:56
Экономика
Гончарук: земельная реформа позволит иностранцам покупать землю
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV заявил, что земельная реформа, которая разрабатывается новым украинским правительством, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения.
RT на русском 17:00
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец 12:26
Происшествия
Более 30 человек погибли при пожаре на корабле у побережья Калифорнии
В результате пожара на корабле у побережья Калифорнии погибли 34 человека, сообщает местный телеканал KTLA со ссылкой на пожарное управление.
Ридус 09:27
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
В Омской области отменили тендер на покупку аппаратов УЗИ для 25 больниц
Планировалось приобрести 25 аппаратов на общую сумму 67,5 млн рублей для ЦРБ в районных центрах и некоторых больниц Омска.
РИА СуперОмск 20:07
Кино
Хоакин Феникс начал сходить с ума из-за роли Джокера
VSE42 Новости 22:45
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости 17:17
Политика
Чуйченко заявил об усилении сотрудничества СМИ России и Китая
Взаимодействие между российскими и китайскими СМИ усиливается с каждым годом, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко на пленарном заседании пятого Форума СМИ России и Китая в рамках Восточного экономического форума.
ТАСС 20:56
Политика
Лавров назвал ситуацию вокруг СВПД тревожной
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в понедельник перед студентами МГИМО (У) МИД РФ, назвал ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тревожной.
РИА Новости 03:53
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20