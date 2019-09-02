Футбол

Вести.RuВести.RuБразилец Лукас Сантос стал футболистом ЦСКА

В последний день трансферного окна ряды ЦСКА пополнил полузащитник Лукас Сантос. 20-летний бразилец арендован до конца сезона. ЦСКА интересовался Лукасом еще зимой, но футболист остался в "Васко да Гама".
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Лукас Сантос выбрал игровой номер в ЦСКА

Sport24.ru12:22

Агент Сантоса: «Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды и истории»

Sports.ru17:12

Агент Сантоса: Лукас выбрал ЦСКА из-за традиций, команды и истории, он счастлив

Чемпионат15:52

«Динамо» внесло в заявку Игбуна и Хильемарка, ЦСКА — Лукаса Сантоса

Спорт-Экспресс14:34

ЦСКА объявил о переходе Лукаса Сантоса. ФОТО

Sport.ru11:28

На 9 см ниже Жано, 3 матча на взрослом уровне, тренировался с Неймаром. В ЦСКА приехал еще один бразилец

Матч ТВ13:01

Лукас Сантос взял номер Вагнера Лава в ЦСКА

Sportbox.RU12:01
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