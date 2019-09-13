Футбол
Lenta.ruБразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России
Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии. Слова футболиста приводятся на YouTube-канале национальной сборной. Он отметил, что на важных праздниках в России «нужно вставать каждую минуту и говорить тост».
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Технологии
Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет
Московский Комсомолец 10:22
Политика
Кучма оценил возможность проведения выборов в Донбассе
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов в Донбассе возможно лишь после прекращения конфликта в регионе.
РИА Новости 07:25
Кино
Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Опубликован первый кадр из финального 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
iReactor 01:05
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии, в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Политика
Власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты
В конце августа директор Национального туристического управления Чешской Республики CzechTourism Роман Прохазка сообщил, что количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, до 278 тыс. человек.
Интерфакс 10:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Футбол
Цорн прокомментировал возможность возвращения в «Спартак» Дзюбы
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о возможном возвращении в клуб форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
Чемпионат 14:10
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Шоу-бизнес
Онкогинеколог о Заворотнюк: «Опухоль и ЭКО, скорее всего, не связаны»
Волнуясь о судьбе актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по сведениям СМИ, находится в реанимации с отеком мозга, журналист портала Teleprogramma.pro поговорила с врачом онкогинекологом Евгением Кузнецовым.
Телепрограмма 15:19
Культура
Композиции групп Queen и ABBA вошли в «Культурный норматив школьника»
В перечень произведений, рекомендуемых старшеклассникам, в категорию «Зарубежная музыка» попали музыкальные композиции «Богемская рапсодия» («Bohemian rhapsody») группы Queen, «Smells like teen spirit» группы Nirvana, Pink Floyd с композицией «Money», The Beatles с «All you need is love» и ABBA с «Dancing queen».
REGNUM 13:29
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Армия и оружие
Шойгу рассказал о работе российских военных врачей в Сирии
Российские военные врачи за все время с начала участия РФ в войне с террористами в Сирии с 2015 года провели более 37 тысяч операций, сообщил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, выступая на церемонии награждения победителей фестиваля "Армия России-2019".
РИА Новости 15:18
Хоккей
ЦСКА всухую обыграл СКА в матче КХЛ
RT на русском 15:16
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Политика
Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией
Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Баскетбол
В финале ЧМ по баскетболу Аргентина сыграет с Испанией
Финальный матч Кубка мира по баскетболу в Китае пройдет 15 сентября, в воскресенье, на стадионе "Кадиллак Арена" в Пекине.
Нева Спорт 11:44
Здоровье
72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента
Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.
РИА Новости 04:20
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в России на PlayStation 4
Ранее игроки из России не смогли загрузить клиент Call of Duty: Modern Warfare для участия в открытом бета-тестировании.
CyberSport.ru 06:05
Политика
Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400
Президент Турции Тайип Эрдоган отметил в пятницу искренний подход России в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.
ТАСС 14:54
Политика
Захарова высмеяла украинского журналиста за увиливание от ответа
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Происшествия
Опубликовано видео с места изнасилования экс-дознавательницы МВД в Уфе
Напомним, трое высокопоставленных экс-полицейских – начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук – обвиняются в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы.
ГТРК Башкортостан 08:38
Транспорт
Аэрофлот ограничит бесплатный доступ в бизнес-залы 18 городов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 15 сентября ограничит бесплатный доступ участников золотого уровня программы "Аэрофлот Бонус" в бизнес-залы 18 городов РФ, говорится в сообщении перевозчика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 12:17