Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии. Слова футболиста приводятся на YouTube-канале национальной сборной. Он отметил, что на важных праздниках в России «нужно вставать каждую минуту и говорить тост».

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