Футбол

Lenta.ruLenta.ruБразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

Вратарь сборной России Маринато Гильерме рассказал, как проходят застолья у него на родине — в Бразилии. Слова футболиста приводятся на YouTube-канале национальной сборной. Он отметил, что на важных праздниках в России «нужно вставать каждую минуту и говорить тост».
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Гильерме: в Бразилии тосты за столом не говорят, мы любим бухать и отдыхать

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Гилерме: «В Бразилии мы любим только бухать, сидеть и отдыхать, без тостов»

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Бразилец из сборной России сравнил правила пьянки на родине и в России

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