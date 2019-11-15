Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина. Ставка: победа Бразилии за 2.30.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.

Наука Физики открыли новое состояние вещества В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.

Футбол Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.

Армия и оружие Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

Происшествия Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Политика В Киеве обещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что киевские власти знают об инициативе железнодорожного запуска по Керченскому мосту, и обязательно отреагируют на это.

Общество Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто".

Автоспорт Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.

Шоу-бизнес Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.