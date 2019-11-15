Футбол
ЧемпионатБразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина. Ставка: победа Бразилии за 2.30.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года
LiveSport.ru13 ноября в 23:45
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Общество
Венеция обратилась к миру за помощью после наводнения
Призыв и банковские реквизиты мэр опубликовал в своём Twitter. «Благодаря вашей помощи Венеция вновь засияет», — написал он.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о реакции семьи Заворотнюк на предложенную помощь
Недавно известный российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас якобы борется с онкологическим заболеванием, и предлагал им помощь, но они от нее отказались.
Политика
В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.
Наука
Физики открыли новое состояние вещества
В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Армия и оружие
Россия в СБ ООН призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Незаконное военное присутствие США в Сирии должно быть прекращено, несмотря на их заинтересованность в нефтяных месторождениях, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Единоборства
Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Происшествия
Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Общество
Пассажиры самого долгого в истории авиарейса рассказали о странностях на борту
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Политика
В Киеве обещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что киевские власти знают об инициативе железнодорожного запуска по Керченскому мосту, и обязательно отреагируют на это.
Политика
Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17
Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Общество
Японского журналиста расстроило посещение «завоеванного» Сахалина
Наследие "японского периода правления" сохранилось в небольшом количестве в южной части Сахалина, пишет Хаттори, периодически называя остров его японским именем "Карафуто".
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность
Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поделилась первой фотосессией дочки Тильды
Фото сделаны в первый день рождения малышки. Напомним, совсем скоро Тильде исполнится 1.5 года. Имя отца ребёнка Лобода держит в секрете.
Экономика
Helsingin Sanomat (Финляндия): антироссийские санкции нанесли Финляндии меньший урон, чем другим странам (Helsingin Sanomat)
Финляндия пострадала от антироссийских санкций, введенных Евросоюзом, меньше, чем в среднем другие страны.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Шоу-бизнес
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам
Космос
NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода
Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.