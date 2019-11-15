Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина. Ставка: победа Бразилии за 2.30.

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Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.

Фигурное катание Медведева выиграла короткую программу Гран-при в Москве В первый день московского этапа Гран-при российская фигуристка Евгения Медведева стала лучший в короткой программе, улучшив свой личный рекорд на 1,79 балла.

Политика Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Происшествия Большинство российских преступников оказались безработными Большая часть преступлений в России совершается безработными людьми — с начала текущего года за различные нарушения закона были задержаны почти 433 тыс. человек, не имеющих постоянного источника дохода.

Происшествия На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество В России упал спрос на сигареты За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Наука Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.

Политика В НАТО предложили пересмотреть политику альянса из-за России Исследователи Оборонного колледжа НАТО порекомендовали альянсу изменить политику из-за появления угроз "гибридного характера", сообщает RT со ссылкой на подготовленный экспертами доклад.

Общество Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.