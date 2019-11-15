Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Бразилия — Аргентина. Ставка: победа Бразилии за 2.30.

Происшествия Суд отложил решение о мере пресечения охраннику колледжа в Приамурье Благовещенский городской суд в субботу отложил до 19 ноября рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения охраннику ЧОП «Сириус-А» Олегу Ермолову, который охранял колледж, где студент устроил стрельбу.

Экономика АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира» АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.

Кино Time назвал главные фильмы десятилетия Журнал Time составил список главных фильмов, вышедших с 2010 по 2018 год. Список составила номинант Пулитцеровской премии Стефани Захарек.

Экономика Гейтс обогнал Безоса в рейтинге миллиардеров Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс занял первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, впервые за два года обогнав главу Amazon Джеффа Безоса.

Политика Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе «В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».

Авто Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле Авторы гиперкара декларируют разгон с нуля до 60 миль/ч (97 км/ч) за 1,69 с (японцы называют это рекордом для дорожных машин на дорожных же шинах) и до сотни за 1,9 с. Кроме того, ускорение с нуля до 300 км/ч занимает 10,6 с, а максималка купе Aspark Owl теперь равна 400 км/ч (в первых версиях была только 280).

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Политика Американские сенаторы ожидают «скорых» новых решений Турции по С-400 Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является одним из авторов законопроекта об антитурецких санкциях, в свою очередь заявил, что у Турции «есть не месяцы, а недели», чтобы принять решение об отказе от программы С-400 и прекратить военные действия против курдов на севере Сирии.

Политика Путин объяснил смысл закона об оскорблении российской власти Президент России Владимир Путин заявил, что закон об оскорблении власти нужен для того, чтобы государство могло защитить себя от "поругания национальных символов", а не от критики граждан.

Футбол Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.