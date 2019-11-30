Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

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