Общество
ИнтерфаксПрезидент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера и эко-активиста Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам в стране, сообщает в субботу агентство Associated Press.
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