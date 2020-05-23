Коронавирус
Реальное времяБразилия опередила Россию по числу зараженных коронавирусом
Число зараженных COVID-19 в Бразилии достигло 330 890, в результате Бразилия вышла на второе место по количеству инфицированных после США. В России выявлено 326 448 заболевших.
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Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16, в сезоне-2019/20, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:26
Политика
НАТО призывает США сменить позицию по Договору по открытому небу
Послы НАТО провели срочное совещание из-за выхода США из Договора по открытому небу.
Вести.Ru 01:48
Здоровье
Совпадение плато и пика смертности от коронавируса объяснил Мясников
Совпадение выхода на плато и пика смертности от коронавируса объясняется законами эпидемиологии, так считает врач и телеведущий Александр Мясников.
РИА ОмскПресс 02:09
Происшествия
В Забайкалье за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
За сутки в Забайкальском крае зарегистрированы 43 новых случая заражения COVID-19, с начала пандемии в регионе выявлено 727 случаев заболевания, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 01:00
Здоровье
Названа болезнь, увеличивающая риск смерти от коронавируса
Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом на COVID-19.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
О жертвах историка Соколова сняли документальный фильм
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:10
Политика
WP: Власти США обсуждали возможность проведения ядерного испытания
В администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.
Российская газета 01:14
Общество
Вахтовики устроили бунт в омской больнице и пытались сбежать
Размещенные в госпитале ветеранов войн вахтовики потребовали отпустить их, выражали недовольство условиями размещения.
RuNews24.ru 02:57
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Представители Украины не пришли на заседание Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, Великобритании, США и Эстонии отказались участвовать в посвященном ситуации в Крыму заседании Совбеза ООН по "формуле Арриа", которое инициировала Россия.
РИА Новости вчера в 21:51
Шоу-бизнес
«В грязных трусах»: Виктория Боня ответила на обвинения в эскорте
Lisa.ru вчера в 04:00
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Согласно законопроекту, детей, не имеющих прививок в соответствии с утвержденным календарем прививок, предлагается не принимать в дошкольные и школьные заведения.
ФедералПресс 02:05
Политика
Посольство РФ упрекнуло США в попытках найти внешнего врага
Дипломаты отмечают, что даже в период тяжелейшей пандемии, когда странам необходимо сплотиться, Вашингтон занимается поисками внешнего врага, на которого предполагается возложить вину за недоработки собственных властей.
Российская газета 00:42
Политика
Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса
Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
В Новосибирской области выявили 83 новых случая коронавируса
В Новосибирской обасти за минувшие сутки выявили 83 новых случаев коронавируса, а также скончались два человека.
АиФ Новосибирск 00:48
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие маски
"Если была строго рекомендательная норма и предполагалось только замечание, то мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски", — заявил Воробьев.
iReactor вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Происшествия
Красноярский канал предупредили о покушении на его журналистку
Работе канала пытался мешать молодой человек по имени Артем, за съемками наблюдали еще две сотрудницы, которые отказались представляться.
Тайга.инфо 00:40
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о решении клуба не продлевать соглашение с наставником клуба Юрием Семиным.
Vprognoze.ru вчера в 06:12
Общество
В Петербурге утвердили правила похорон эпохи коронавируса
REGNUM вчера в 16:01
Гаджеты
Смартфоны Samsung поразила неизвестная болезнь
Сегодня огромное количество пользователей смартфонов Samsung начали жаловаться в социальной сети Weibo на то, что их смартфоны поразила неизвестная болезнь.
iXBT.com 00:09
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Футбол
«Герта» разгромила «Унион» в берлинском дерби
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Кино
HBO Max покажет режиссерскую версию «Лиги справедливости»
Видеоплатформа HBO Max планирует показать режиссерскую версию многострадальной картины «Лига справедливости».
Культуромания 20 мая в 15:10
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
По данным на утро 23 мая, в Челябинской области за сутки подтвердилось 67 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Челябинск 02:18
Экономика
Украина и МВФ договорились о кредите в 5 млрд долларов
Международный валютный фонд и Украина достигли договоренности о выделении Киеву резервного кредита в размере 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, сумма эквивалентна 5 млрд долларов).
НТВ вчера в 04:24
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39