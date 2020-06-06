Коронавирус
КоммерсантъБразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. Он обвинил ВОЗ в идеологизированности.
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Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем. Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать по части здравоохранения.
— Жаир Болсонару, бразильский политикКоммерсантъ вчера в 20:46
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