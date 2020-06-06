Политика
КоммерсантъБразилия пригрозила выходом из ВОЗ
Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. Он обвинил ВОЗ в идеологизированности.
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Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Общество
В России выявили 8 855 новых случаев коронавируса
Ещё 8 855 человек в России заразились коронавирусом за последние сутки; в стационарах скончались 197 пациентов.
Сиб.фм 03:47
Общество
В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Парламентская газета 03:49
Происшествия
Чемпион НБА пообещал вышвырнуть Трампа из Белого дома
Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп.
Газета.Ru 02:37
Шоу-бизнес
Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной
Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru вчера в 06:44
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
Общество
Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
News.ru вчера в 20:34
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
Происшествия
В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Политика
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин поручил с 2021 года ежегодно выделять из федерального бюджета средства на Национальную базу генетической информации, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
РИА Новости 03:34
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Культура
В мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
В российском мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:43
Космос
Обнаружена экзопланета похожая на Землю
Популярная механика вчера в 08:34
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Культура
Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня
Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
Финансы
Пара доллар-рубль имеет мало шансов остаться ниже 69
По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 68.
Инвест-Форсайт вчера в 23:24
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Здоровье
Число случаев коронавируса на Среднем Урале превысило 7000
Свердловская область за минувшие сутки переступила черту по количеству случаев коронавируса в 7 тысяч.
Уральский меридиан 03:38
Политика
Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ
Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
Общество
Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры
Ридус вчера в 15:41
Политика
Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма
RT на русском 04:06
Общество
Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу
В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
Шоу-бизнес
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей
Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46