Политика

КоммерсантъКоммерсантъБразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что страна рассматривает вариант выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вслед за США. Он обвинил ВОЗ в идеологизированности.
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Болсонару пригрозил выходом Бразилии из ВОЗ

РИА Новостивчера в 21:57

Бразилия пригрозила покинуть ВОЗ вслед за США

РБКвчера в 21:52

Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ

ТАССвчера в 20:39

Бразилия намерена разорвать отношения с ВОЗ по примеру США

Комсомольская правдавчера в 20:53

Бразилия пригрозила выходом из ВОЗ

Коммерсантъвчера в 20:46

Президент Бразилии пригрозил выйти из ВОЗ за совет вернуть ограничения

Интерфаксвчера в 21:04

Болсонару заявил о возможном выходе Бразилии из ВОЗ вслед за США

RT на русскомвчера в 20:16
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
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Здоровье

Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса

Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Общество

В России выявили 8 855 новых случаев коронавируса

Ещё 8 855 человек в России заразились коронавирусом за последние сутки; в стационарах скончались 197 пациентов.
Сиб.фм 03:47
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Общество

В России за сутки выявили 8 855 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России зарегистрировали 8 855 новых случаев заражения коронавирусом, число заразившихся достигло 458 689, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Парламентская газета 03:49
Происшествия

Чемпион НБА пообещал вышвырнуть Трампа из Белого дома

Ты не будешь переизбран, я говорю тебе. Мы придем, чтобы вышвырнуть тебя из Белого дома, Трамп.
Газета.Ru 02:37
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш рассказала о том, что никогда не чувствовала себя желанной

Американская певица Билли Айлиш рассказала журналу British GQ о том, что никогда не чувствовала себя привлекательной для мужчин.
Pravda.Ru вчера в 06:44
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет.
BFM.ru вчера в 05:50
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 000 человек. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03 июня в 07:01
206
Общество

Минюст признал введённые из-за коронавируса меры обоснованными

Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 17:06
802
Шоу-бизнес

Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

News.ru вчера в 20:34
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Армия и оружие

В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота

Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
916
Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости вчера в 12:08
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Происшествия

В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

Талдыкорган, Казахстан, 6 июня 2020, 04:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 произошло зарегистрированы в Алма-Атинской области Казахстана 6 июня, сообщает пресс-служба областного управления по чрезвычайным ситуациям.
REGNUM вчера в 21:50
Политика

Путин поручил создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин поручил с 2021 года ежегодно выделять из федерального бюджета средства на Национальную базу генетической информации, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
РИА Новости 03:34
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Армия и оружие

Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите

RT на русском вчера в 22:41
7
Культура

В мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата

В российском мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:43
43
Космос

Обнаружена экзопланета похожая на Землю

Популярная механика вчера в 08:34
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
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Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
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Шоу-бизнес

Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками

Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
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Финансы

Пара доллар-рубль имеет мало шансов остаться ниже 69

По-прежнему сильной поддержкой по паре доллар-рубль выступает отметка 68.
Инвест-Форсайт вчера в 23:24
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Здоровье

Число случаев коронавируса на Среднем Урале превысило 7000

Свердловская область за минувшие сутки переступила черту по количеству случаев коронавируса в 7 тысяч.
Уральский меридиан 03:38
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Политика

Пушков оценил заявление Германии о пошлинах на американский газ

Ранее власти Германии пригрозили Вашингтону ввести штрафные пошлины на американский газ, если Соединённые Штаты не прекратят оказывать давление на российский газопровод «Северный поток-2».
Аргументы и Факты вчера в 22:28
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Общество

Власти Подмосковья отказались открывать торговые центры

Ридус вчера в 15:41
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Политика

Украинский боксёр Беринчик высказался о принадлежности Крыма

RT на русском 04:06
Общество

Китайцы рассказали, за что обожают российскую колбасу

В Китае есть много видов этого продукта, но именно российскую колбасу отличает наличие большого количества мяса - жирного, с ярко выраженным вкусом, китайская же в основном сделана из постного мяса, пояснил журналист.
Газета.Ru 03:03
27
Шоу-бизнес

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей

Сын Натальи Подольской отмечает первый юбилей Сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 01:46
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Бразильский политик
Бразильский государственный и политический деятель. Президент Бразилии с 1 января 2019 года.
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