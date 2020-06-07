Коронавирус
ИзвестияБразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
По словам бразильского лидера, обновление общей информации не отражает момента, в котором находится страна. Также данные о Бразилии перестали обновляться на сайте Университета Джонса Хопкинса. В списке стран с зафиксированными случаями коронавируса она переместилась на последнее место.
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Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикРИА Новости 18:03
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