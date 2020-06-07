Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.

По словам бразильского лидера, обновление общей информации не отражает момента, в котором находится страна. Также данные о Бразилии перестали обновляться на сайте Университета Джонса Хопкинса. В списке стран с зафиксированными случаями коронавируса она переместилась на последнее место.

Футбол «Бавария» установила новый рекорд результативности в Бундеслиге После победы над «Байером» (4:2) в 30-м туре чемпионата Германии «Бавария» стала обладателем нового рекорда результативности.

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Здоровье 57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. 212

Общество Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания. 4

Футбол «Боруссия» Д победит «Герту» в 30-м туре Бундеслиги Матч 30-го тура Бундеслиги «Боруссия» Д – «Герта» состоится шестого июня на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Политика Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. 906

Политика Трамп заявил, что в Вашингтоне протестуют меньше человек, чем ожидалось Президент США Дональд Трамп заявил, что число протестующих в субботу в Вашингтоне оказалось меньше, чем предполагалось ранее, благодаря работе американской национальной гвардии, Секретной службы и столичной полиции.

Происшествия В Волге заметили нефтяное пятно Саратовская областная прокуратура сообщила в Instagram об обнаружении нефтяного пятна в Волге. 26

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле. 628

Энергетика Страны ОПЕК продлили соглашение о сокращении добычи нефти На предыдущем экстренном саммите ОПЕК+ 9 апреля была достигнута договоренность о том, что десять стран ОПЕК в мае-июне сокращают добычу на 6 млн баррелей в сутки, а с учетом всех участников ОПЕК+ сокращение составляет 9,7 млн баррелей в сутки.

Единоборства UFC 250: что важно знать про юбилейный турнир Первым турниром лета станет UFC 250, который пройдет на новой арене APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Футбол Клопп объяснил, почему Вернера в «Ливерпуле» не будет Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер не перейдёт в клуб.

Наука Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана Группа исследователей Геологического общества США обнаружила, что горячая точка, питающая гейзеры, грязевые источники и фумаролы в Национальном парке Йеллоустон, постепенно исчезает. 28

Политика КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц. 1,7K

Хоккей Валерия Брагина назначили главным тренером сборной России по хоккею Бывшего главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина 5 июня назначили на пост наставника главной команды страны, сообщает пресс-служба ФХР. 2