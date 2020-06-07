Коронавирус
Российская газетаБразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
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Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикРИА Новости вчера в 18:03
с чего всё началось
Американский университет Джонса Хопкинса в субботу вечером восстановил данные по Бразилии на своем сайте, где публикуется статистика о заражении коронавирусом нового типа и количестве смертей в результате инфицирования по всему миру.ТАССвчера в 23:34
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В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 18:21
Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, публикующего данные о COVID-19 в стране
Вести.Ruвчера в 20:31
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В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
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Народного артиста Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Прощание с народным артистом Михаилом Кокшеновым пройдет завтра в Москве, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:47
Общество
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ТАСС 05 июня в 12:27
Происшествия
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Lenta.ru 05 июня в 13:25
Политика
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Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Энергетика
Минск направил письмо Газпрому с предложениями по поставкам газа
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Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
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РИА Новости вчера в 10:19
Общество
Помпео предложил России помощь в ликвидации ЧП в Норильске
RT на русском вчера в 13:36