Коронавирус
Российская газетаБразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
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Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикРИА Новости вчера в 18:03
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В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом
Комсомольская правдавчера в 18:21
Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, публикующего данные о COVID-19 в стране
Вести.Ruвчера в 20:31
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Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
REGNUM 05 июня в 06:37
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
На фоне выхода с карантина в России начнет активно расти импорт, увеличивая спрос на валюту.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
В Мали убит лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке
Коммерсантъ 05 июня в 20:20
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Политика
Трамп оценил количество протестующих в Вашингтоне
Протестующих в Вашингтоне оказалось намного меньше, чем предполагалось, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.
РБК 00:04
Политика
Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе.
Известия вчера в 17:24
Авто
Renault объявил о скидках на свои модели в июне
SpeedMe 05 июня в 02:22
Происшествия
В Хабаровске погибли мужчина и ребенок из-за врезавшегося в них авто
Российская газета вчера в 23:17
Здоровье
В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек
Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru 05 июня в 05:12
Общество
Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина
Телеведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
Национальная служба новостей 05 июня в 05:39
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Наука
Обнаружены следы двух ранее неизвестных извержений в Йеллоустоуне
NewInform вчера в 02:20
Наука
Искусственное поддержание климата в будущем может нанести планете урон
Ученые считают, что такой метод не безвредный и в будущем может ослабить штормы, а также дестабилизировать ледяные щиты, что приведет к более загрязненным городам.
Goroday.ru вчера в 04:35
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе
Старший сын артистки Костя снимал происходящее на телефон, а младший — Лука помогал маме.
7Дней.ру вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru 05 июня в 14:45
Футбол
«Челси» хочет продать семь игроков этим летом
Лондонский "Челси" хочет устроить распродажу нынешним летом.
Soccer.ru вчера в 14:44
Общество
Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 22:21
Фигурное катание
Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .
РИА Новости вчера в 13:55
Общество
Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве
График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.
РБК вчера в 21:58
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина».
РБК вчера в 23:29
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05 июня в 05:05
Армия и оружие
Постпред России при ОБСЕ: Украина готовится к наступлению в Донбассе
Военное дело вчера в 07:24
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо 05 июня в 09:48
Политика
МИД России: за высылкой дипломатов из Чехии последуют зеркальные меры
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва примет зеркальные меры в отношении Чехии, которая выслала двух российских дипломатов.
RT на русском вчера в 15:45
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
Переболевшие коронавирусной инфекцией люди все равно должны соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразить других, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости вчера в 20:48
Экономика
Амурскую область хотят обязать вернуть в федеральный бюджет свыше 6 миллионов рублей
Всего в список вошли 5 субъектов: Приморье (28,2 миллиона рублей), Хабаровск (20,6 миллиона), Амурская область (6,2 миллиона), Еврейская автономная область (7,4 миллиона) и Сахалин (около 42,4 миллиона).
Телепорт 05 июня в 23:52