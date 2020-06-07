Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаБразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

Американский университет Джонса Хопкинса, который каждый день размещал на своем сайте сводную информацию по заболевшим COVID-19 в мире, в субботу также удалил данные по Бразилии, так как не видит смысла публиковать усеченные данные, содержащие только информацию за последние 24 часа.
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Жаир Болсонару
Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикРИА Новости вчера в 18:03

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Общество

Ушла из жизни жена журналиста Андрея Норкина

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