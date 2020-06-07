Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruБразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе

По словам Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится страна. Также данные о Бразилии перестали обновляться на сайте университета Джонса Хопкинса. В списке стран с зафиксированными случаями коронавируса она переместилась на последнее место.
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Жаир Болсонару
Суммарные данные… не отражают момент, в котором находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов.
— Жаир Болсонару, бразильский политикOnline47.ru вчера в 19:31
с чего всё началось
В своем Twitter-аккаунте
 он написал, что данные не отражают всей ситуации, а страна предпринимает другие действия, чтобы улучшить информацию о данных и о подтверждении диагнозов.
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