Коронавирус
Lenta.ruБразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
По словам Болсонару, обновление общей информации не отражает момент, в котором находится страна. Также данные о Бразилии перестали обновляться на сайте университета Джонса Хопкинса. В списке стран с зафиксированными случаями коронавируса она переместилась на последнее место.
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Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.
Metaratings 08:54
Общество
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36
Армия и оружие
Во время проверки в 24-й бригаде ВСУ комиссия выявила 18 пьяных солдат
КП - Донецк 14:14
Наука
Представлен алгоритм персонализации модели активности сердца
Международная команда ученых разработала алгоритм персонализации модели электрической активности сердца.
Anonsens вчера в 08:32
Общество
Илон Маск вступился за торговцев марихуаной
Комментариями по поводу чрезмерности наказания за торговлю марихуаной в США поделился основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск 6 июня в своем Twitter.
ИА Красная Весна 20:44
Политика
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
Здоровье
В Якутии снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией
Ограничительные меры по коронавирусу дают положительный результат, заявил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев, передает ЯСИА.
ИА ЯСИА 05:56
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Культура
Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры
Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры.
Культуромания вчера в 10:15
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 вчера в 02:02
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Космос
Роскосмос запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
РИА Новости 20:03
Общество
«Яндекс» составил рейтинг новых слов за последние 10 лет
Аналитики компании «Яндекс» ко Дню русского языка составили рейтинг новых слов за последние 10 лет, основываясь на данных поисковых запросов.
RT на русском 08:25
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Происшествия
В Лондоне в ходе акций протеста пострадали 23 полицейских
В ходе беспорядков возникших во время митингов солидарности с выступившими против расизма и полицейского произвола американскими протестующими ранения получили 23 лондонских полицейских.
REGNUM 20:12
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Газета.Ru 05:00
Энергетика
Белоруссия ответила на требование «Газпрома» вернуть долг
Министерство энергетики Белоруссии ответило отказом на требование "Газпрома" вернуть долг, превышающий $165 млн.
Ruposters.ru вчера в 06:00
Экономика
Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей
В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru вчера в 01:18
Общество
Бэнкси посвятил картину протестам в США
РЕН ТВ 09:28
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия 16:50
Хоккей
Кагарлицкий — о сезоне в СКА: Иногда думал завершить карьеру
Форвард «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал о прошлом сезоне, который он провел в петербургском СКА.
Нева Спорт 14:27
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту
Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04 июня в 22:18