Политика
Российская газетаБразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом заявил глава бразильской дипломатии Эрнесту Араужу.
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Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
В Дальневосточной транспортной прокуратуре владельцу толстого кота, которого авиакомпания "Аэрофлот" исключила из программы лояльности за нарушения при провозе животного, посоветовали обратиться для проверки соблюдения своих прав в прокуратуру, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова представителя ведомства.
Армия и оружие
Российская армия получит искусственный интеллект
В российскую армию внедрят систему поддержки принятия решений с использованием современных технологий обработки данных.
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Интернет
Facebook запускает собственную систему электронных платежей
Facebook объявил о запуске системы электронных платежей Facebook Pay.
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
Транспорт
Треноги узаконят. На российских дорогах появится новый знак
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Общество
Медведев призвал скорее строить площадки для санавиации в регионах РФ
Строительство площадок для санитарной авиации в российских регионах должно быть ускорено.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Армия и оружие
Первые ракеты с блоком «Авангард» встанут на дежурство в ближайшие недели
Происшествия
Доцент Соколов оказался виновным в гибели еще одного человека
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Теннис
Тим сенсационно обыграл Джоковича
В первом матче группового турнира Тим уже победил Роджера Федерера, а Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле из сектора Газа
«Массированный ракетный обстрел из сектора Газа по Израилю», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Гаджеты
Новосибирская полиция заказала программу для взлома смартфонов
ГУ МВД по Новосибирской области заказало двухгодичную лицензию на программу «Мобильный криминалист (версия Детектив)».
Футбол
Сарри прокомментировал замену Роналду в матче с «Миланом»
Общество
В Госдуме предложили наказывать банки за жесткое взыскание долгов
Депутаты обсудят новый законопроект, который может ввести ответственность банков и микрофинансовых организаций за жесткое взыскание долгов с должников, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма
12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Соловьев прокомментировал возбуждение дел против него на Украине
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на возбуждение уголовных дел против него на Украине.
Футбол
Жоау Мариу сломал палец на ноге
«Локомотив» рассказал о травме полузащитника Жоау Мариу, из-за которой игрок пропустит ближайшие матчи сборной Португалии.
Экономика
РБК: Десять крупнейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года, составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.