Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом заявил глава бразильской дипломатии Эрнесту Араужу.

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.

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Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".

Общество В Госдуме предложили наказывать банки за жесткое взыскание долгов Депутаты обсудят новый законопроект, который может ввести ответственность банков и микрофинансовых организаций за жесткое взыскание долгов с должников, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.

Политика В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о возвращении Крыма 12 ноября экс-президент Украины Петр Порошенко после премьеры фильма режиссера Наримана Алиева «Домой» заявил, что Крым обязательно вернется под контроль Киева.