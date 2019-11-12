Политика

Российская газетаРоссийская газетаБразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Бразилия признает оппозиционного сенатора Жанин Аньес временно исполняющей обязанности президента Боливии. Об этом заявил глава бразильской дипломатии Эрнесту Араужу.
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