Политика
Газета.RuБразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии
Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила о немедленном принятии обязанности президента по согласованному конституционному порядку. Аньес также рассказала о скором проведении в стране президентских выборов. По ее словам, это произойдет после назначения нового состава ЦИК Боливии.
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Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Москва 24 02:20
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Политика
Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ
Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Культура
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Фильм Про 03:22
Общество
Грета Тунберг поедет из США на форум в Мадриде на катамаране
Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг заявила, что поедет из США на климатический форум в Мадриде на катамаране.
RT на русском 04:04
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество
Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России
Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
Красная весна 11 ноября в 15:41
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают с проявлениями старения
Онкологи из Великобритании выяснили, что многие пациенты с раком мозга долго не обращались к врачам, потому что путали симптомы заболевания с естественным старением.
Доктор Питер 02:24
Наука
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
МИР 24 00:49
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Армия и оружие
Армейская авиация РФ расширяет территории патрулирования в Сирии
Российская армейская авиация расширяет территории патрулирования на севере Сирии.
РЕН ТВ вчера в 21:20
Общество
Конституционный суд разрешил изымать имущество у друзей взяточников
Конституционный суд России разрешил изымать в пользу государства имущество чиновников, их родственников и знакомых в случае, если те не смогут доказать его законное происхождение.
Gazeta.SPb вчера в 04:58
Общество
Владимир Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского
Бизнесмены братья Ротенберги Борис и Аркадий знают президента России с детства — они вместе посещали одну секцию дзю-до.
Столица С 04:00
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Происшествия
Начальника колонии задержали в Кузбассе по подозрению в хищениях
Следователи СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке.
Москва 24 04:18
Политика
Косачев оценил публикации о связи России с гибелью главы «Белых касок»
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает обвинения британских СМИ в адрес РФ в связи с гибелью создателя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье безобразным инструментом ведения информационной войны и ударом по репутации конкурента.
РИА Новости 03:45
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
3DNews 11 ноября в 10:15
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00
Политика
Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам
Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24