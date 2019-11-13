Политика

Газета.RuГазета.RuБразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Вице-спикер сената Боливии Жанин Аньес заявила о немедленном принятии обязанности президента по согласованному конституционному порядку. Аньес также рассказала о скором проведении в стране президентских выборов. По ее словам, это произойдет после назначения нового состава ЦИК Боливии.
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