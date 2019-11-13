Политика

РИА НовостиРИА НовостиБразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Власти Бразилии, крупнейшей страны в Латинской Америке, признают оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности президента Боливии, заявил глава бразильского МИД Эрнесту Араужу.
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Бразилия признала Аньес исполняющей обязанности президента Боливии

Газета.Ru04:42

США признали Аньес и.о. президента Боливии

Известия02:58

Вооруженные силы Боливии признали сенатора Аньес и.о. президента

ТАСС01:36

Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента

RT на русском01:52

Боливийская армия поддержала исполняющую обязанности президента Жанин Аньес

РИА Новости01:43

Боливийские ВС признали сенатора Аньес в качестве и.о. президента страны

REGNUM02:25

Бразилия признала временного руководителя Боливии

Интерфакс00:31
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МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество

На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Политика

К Верховной Раде принесли мертвую свинью в гробу

Lenta.ru 04:23
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В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка

Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек".
Российская газета 03:04
Происшествия

Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета 04:48
Армия и оружие

В Польше заявили о неспособности России выдержать ядерный удар США

Lenta.ru 05:47
Армия и оружие

Признание американского адмирала: США зависят от поставок из России

Руководство Пентагона уверено: главная задача американской военной индустрии сегодня — стать полностью автономной и независимой от поставок комплектующих из России и Китая.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
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Доценту Соколову доставят в СИЗО очки и книги после его просьбы

Газета.Ru вчера в 03:39
Общество

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Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Футбол

Спартак-2 — Армавир 1:3

Как сообщает корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин, на матче будут присутствовать владелец «Спартака» Леонид Федун, гендиректор Томас Цорн и главный тренер Доменико Тедеско.
Sport24.ru 04:37
Происшествия

Следствие засекретило дело о подброшенных Ивану Голунову наркотиках

Следственный комитет засекретил материалы уголовного дела о подброшенных наркотиках специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, из-за которых его обвинили в незаконном сбыте запрещенных веществ.
Общая газета.RU 11 ноября в 07:32
Происшествия

Преподаватель СПбГУ рассказала о еще одной жертве историка Соколова

Ученый-историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в 1981 году потопил корабль с людьми, в результате чего погиб ученый Владимир Сорокин.
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Общество

NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото

Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
Общество

ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Политика

Украина выполнила свою главную миссию по проекту «Северный поток — 2»

Украина продолжит борьбу против проекта «Северного потока — 2» даже после его запуска, заявил вице-премьер страны по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в интервью изданию «РБК-Украина».
REGNUM вчера в 04:23
Здоровье

Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением

Специалисты утверждают, что подобные проявления заболевания легко спутать со старением организма, и многие люди не обращаются за помощью к медицинским работникам.
Дни24 04:36
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Названо число переехавших в российский Крым украинцев

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 11 ноября в 04:45
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Бизнесмен Деньгин задержан по делу экс-мэра Истры

По делу бывшего главы Истры Андрея Вихарева задержан предприниматель Алексей Деньгин, передаёт телеканал «РенТВ».
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Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
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