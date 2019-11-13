Политика
RT на русскомБразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии
Ранее стало известно, что вторая вице-спикер сената Боливии, представитель оппозиции Жанин Аньес приняла полномочия исполняющей обязанности президента республики. 10 ноября высшее руководство Боливии, включая президента страны Эво Моралеса, ушло в отставку.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Моралес назвал действия сенатора от оппозиции Аньес государственным переворотом
Вести.Ruвчера в 22:36
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:15, Вашингтон
Шоу-бизнес
Врач-онколог объяснил о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Происшествия
Соседка доцента Соколова слышала предсмертный скандал в его квартире
REGNUM вчера в 22:46
Теннис
Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР
ТАСС Спорт вчера в 18:02
Армия и оружие
Число жертв от ударов Израиля по сектору Газа выросло до десяти
Десять человек погибли в результате авиаударов израильских ВВС по территории палестинского сектора Газа, 13 ноября сообщает минздрав палестинской автономии.
REGNUM вчера в 16:28
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Егор Кончаловский тайно женился на матери сына Марии Леоновой
Знаменитость женился на матери своего сына Марии Леоновой, об этом стало известно совершенно случайно, супругов увидели с обручальными кольцами на безымянных пальцах во время светского мероприятия.[spoiler][/spoiler] Многие поклонники Егора Кончаловского удивлялись тому, что режиссер до сих пор не состоит в браке со своей избранницей, хотя она подарила ему наследника.
Дни24 вчера в 12:31
Политика
Ляшко объявил о прекращении закупок Украиной электроэнергии у России
Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что его страна намерена прекратить закупки электроэнергии у России.
Пятый канал 11 ноября в 03:51
Интернет
Facebook объявил о запуске своей системы электронных платежей
Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.
РБК вчера в 16:15
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК 11 ноября в 15:40
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения
Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
Вести.Ru вчера в 22:38
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Политика
Бывший президент Боливии прибыл в Мексику
Дождь вчера в 14:43
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Космос
Зафиксированы гравитационные волны ранее неизвестного типа
Считается, что наиболее распространенным событием, способным породить гравитационные волны, должно являться именно столкновение чрезвычайно массивных космических объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, и все подобные феномены, зафиксированные за три года, действительно объяснялись событиями такого рода.
Московский Комсомолец вчера в 09:55
Происшествия
В Твери из горящего дома эвакуировали 35 человек
В Твери загорелось одно из зданий так называемых Морозовских казарм.
Российская газета вчера в 09:11
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости вчера в 21:48
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Шоу-бизнес
Участницу «Голоса» из Ингушетии травят за рукопожатие со Шнуровым
Gazeta.SPb 11 ноября в 18:30
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 13:48