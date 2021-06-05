Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины «Спутник V»
Бразильское национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первые партии «Спутника V» доставят в Бразилию в июле.
Разрешения на импорт российского препарата добивались губернаторы шести бразильских штатов, а также Межрегиональный консорциум развития государства и местная лаборатория Uniao Quimica, которая уже производит вакцину.
Бразилия - самая населенная страна Южной Америки, в которой разрешена российская вакцина.