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Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины «Спутник V»

Бразильское национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
RT на русском
Как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, первые партии «Спутника V» доставят в Бразилию в июле.
Говорит Москва
Разрешения на импорт российского препарата добивались губернаторы шести бразильских штатов, а также Межрегиональный консорциум развития государства и местная лаборатория Uniao Quimica, которая уже производит вакцину.
Известия
Бразилия - самая населенная страна Южной Америки, в которой разрешена российская вакцина.
Московский Комсомолец

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