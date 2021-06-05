Легкий самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Челябинской области

"5 июня около поселка Сухтелинский Челябинской области на поле осуществлена вынужденная посадка воздушного судна малой авиации Ан-2 в связи с технической неисправностью двигателя (повышение температуры)", - говорится в сообщении.