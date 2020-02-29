Геном нового коронавируса у пациента из Бразилии расшифровали ученые из латиноамериканской страны, 29 февраля сообщает официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.

Кино Актер потребовал 80 миллионов от Михалкова за «Превосходство Борна» Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.

Общество В Азербайджане у россиянина диагностировали коронавирус У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Общество Роспотребнадзор призвал максимально сократить поездки за рубеж Россиянам необходимо по возможности отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом в качестве меры защиты от коронавируса, сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Политика Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.

Политика В Словакии стартовали парламентские выборы В населенных пунктах Словакии в субботу в 7.00 (9.00 мск) открылись избирательные участки, около 4,4 миллиона жителей республики могут проголосовать за кандидатов в Национальный совет (однопалатный парламент из 150 депутатов), 24 политические партии и движения не скрывают своих амбиций получить депутатские мандаты, завершится голосование в этот же день в 22.00 (24.00 мск).

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Спорт Большунов выступит на этапе Кубка мира в Лахти Лидер российской сборной, уроженец Брянской области Александр Большунов выступит на этапе Кубка мира в финском Лахти Гонки пройдут в ближайшие выходные.