Наука
Красная веснаУченые расшифровали геном коронавируса в Бразилии
Геном нового коронавируса у пациента из Бразилии расшифровали ученые из латиноамериканской страны, 29 февраля сообщает официальный сайт института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории бразильского Минздрава.
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В Словакии стартовали парламентские выборы
В населенных пунктах Словакии в субботу в 7.00 (9.00 мск) открылись избирательные участки, около 4,4 миллиона жителей республики могут проголосовать за кандидатов в Национальный совет (однопалатный парламент из 150 депутатов), 24 политические партии и движения не скрывают своих амбиций получить депутатские мандаты, завершится голосование в этот же день в 22.00 (24.00 мск).
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Российский гонщик команды Alpha Tauri Даниил Квят в заключительный день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне показал десятое время, уступив победителю 0,718 секунды.