Наука

Газета.RuГазета.RuБразильские ученые расшифровали геном коронавируса

Ученые расшифровали геном коронавируса нового типа, выявленного у пациента в Бразилии, сообщается на сайте национальной исследовательской лаборатории бразильского министерства здравоохранения Института Адольфу Лутца.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса местного пациента

Известия00:01

Бразильские ученые расшифровали геном нового коронавируса

Политика Сегоднявчера в 23:26

Бразильские ученые расшифровали геном коронавируса

Газета.Ruвчера в 23:59

Ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного у пациента в Бразилии

ТАСС Наука вчера в 22:41

Ученые из Бразилии расшифровали геном коронавируса

Аргументы и Факты00:15

Ученые расшифровали геном коронавируса в Бразилии

Красная весна00:42

Геном китайского коронавируса расшифровали в Бразилии

iReactor00:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:10, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом

РИА Новости вчера в 14:06
Армия и оружие

США призвали Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты в Сирии».
Известия 01:03
Шоу-бизнес

Отец покойного Дмитрия Марьянова подал в суд на его вдову и сына

Отец покойного Дмитрия Марьянова Юрий Георгиевич подал исковое заявление в суд с целью урегулирования вопроса, касающегося имущества его сына, которое родственники делят уже на протяжении трех лет.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Религия

Патриарх Варфоломей хочет созвать всерпавославное совещание

Константинопольский патриарх Варфоломей собирается организовать всеправославное совещание по своим руководством, на котором он намерен обсудить прошедшее недавно в столице Иордании — городе Аммане — другое всеправославное совещание по вопросу церковного раскола на Украине, в котором он участия не принимал.
REGNUM 00:35
Политика

Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru вчера в 12:59
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Экономика

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
РБК вчера в 03:59
Происшествия

В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом

В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
РБК 00:26
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия вчера в 10:10
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета вчера в 08:56
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Газета.Ru вчера в 20:28
Общество

Касьянов день: что запрещено делать 29 февраля

Сегодня православные вспоминают Касьяна. Этот день считался самым страшным в високосном году, даже демоническим.
Волгоградская правда вчера в 22:16
Армия и оружие

Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Газета.Ru вчера в 20:17
Происшествия

В Подмосковье горит овощной склад

В деревне Софьино в подмосковном Наро-Фоминске горит склад на территории овощной базы.
Вести.Ru 00:55
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Политика

Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева

Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Эхо Москвы 27 февраля в 21:08
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
REGNUM 27 февраля в 09:46
Музыка

Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови

Профиль вчера в 15:42
Экономика

Дерипаска назвал «реальную цену» ипотеки

«Реальная цена» ипотечного кредитования в России не превышает 5% при официальной текущей ставке в 9%. Об этом написал российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 09:51
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
Происшествия

Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани

Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Российская газета вчера в 12:24
Общество

Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Южный автомобиль вчера в 05:49
Политика

Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Газета.Ru вчера в 18:46
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости вчера в 13:28
Хоккей

«Рейнджерс» Панарина пропустили 5 шайб от «Филадельфии»

Газета.Ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Маликов показал балетные успехи двухлетнего сына

Певец выложил трогательное видео в соцсети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Дмитрия Маликова появилось короткое трогательное видео с участием его двухлетнего сына Марка.
WomanHit.ru 27 февраля в 11:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное