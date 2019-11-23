Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Фламенго» победил в финале Кубка Либертадорес
В решающей встрече Кубка Либертадорес «Фламенго» обыграл «Ривер Плейт» (2:1). Победившая команда забила свои мячи на 89-й и 92-й минутах.
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Экономика
Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.
Политика
Украинский политик призвал Киев навсегда забыть о Крыме и Донбассе
Украине никогда не удастся вернуть Крым и Донбасс, так как местные жители ненавидят убивавших их политиков.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Политика
Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли два человека
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)
Мама футболиста московского ЦСКА Федора Чалова нанесла первый символический удар по мячу перед началом матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов".
Здоровье
Врачи нашли способ контактировать с пациентами в коме
Гаджеты
5 декабря состоится презентация новых смартфонов Nokia
В Twitter-аккаунте Nokia Mobile обнародовано приглашение на презентацию, которая пройдёт 5 декабря в Каире (столица Египта).
Спорт
Лаленкова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Польше
Культура
Умер народный артист Украины Давид Бабаев
В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе фронтмена Rammstein
Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Гаджеты
Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G
Компания Xiaomi устранила недостаток памяти в смартфоне Mi Mix 3 5G, который был выпущен с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.
Политика
Миллиардер Майкл Блумберг начал предвыборную кампанию в США
Миллиардер Майкл Блумберг вступил в кампанию по выборам президента США, выпустив видеоролик с призывом голосовать за него.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
США пригрозили провести задержку запуска «Северного потока-2»
Тед Круз, сенатор Соединенных Штатов Америки, представляющий Республиканскую партию, сделал заявление относительного газопровода "Северный поток-2".
Футбол
Александр Бубнов: «„Ростов“ играет не за деньги, а за Карпина»
«Оренбург» — «Ахмат» — 1:2 Грозненцы очень неплохо выглядели, организованно играли, хорошие голы забили.
Футбол
Тульский «Арсенал» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Пресс-служба тульского "Арсенала" подвергла критике работу арбитров в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
Политика
Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников
Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Происшествия
В Саратовской области продолжили поиски пропавшего 12-летнего мальчика
В Саратовской области продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 ноября в селе Песчанка, сообщается на официальной странице Службы спасения Саратовской области во «ВКонтакте».
Происшествия
Детский омбудсмен Украины находится в реанимации после серьезного ДТП
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье издание "Зеркало недели" со ссылкой на информированный источник.
Общество
Туристы назвали причины редкого посещения ресторанов в поездах
Результаты опроса показали, что большинство туристов, которые никогда не покупают еду в поезде, берут ее с собой: так ответили 47% респондентов.
Шоу-бизнес
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Южнокорейскую певицу и актрису Гу Хара, более известную как Хара, нашли мертвой в ее доме в Сеуле.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Экономика
Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России
Российская экономика находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев.
Политика
Экс-сотрудник обвинил BBC в сокрытии связей британских политиков с РФ
Бывший журналист телерадиовещательной компании BBC Джон Суини заявил, что руководство структуры отказывается публиковать материалы, посвящённые связям британских политиков с Россией и Украиной.