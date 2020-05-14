Общество

РБКРБКВозможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
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Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP
 бразильский эколог Давид Лапола.
РБК07:02

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Ученый назвал место следующей пандемии с «огромным резервуаром вирусов»

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Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

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Общество

На Кубани хотят брать деньги с желающих «пожить в обсерваторе»

«Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении пожить в обсерваторе, а потом продолжить проживание в Ейском районе, в городе Ейске, то есть на курорте», — отметил заместитель губернатор Андрей Алексеенко.
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Общество

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Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.
Lenta.ru 10:20
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Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Общество

Собянин заявил о возможной второй волне коронавируса в Москве

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Московский Комсомолец 10:53
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Общество

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Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»

Gazeta.SPb 12 мая в 16:39
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ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
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Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
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Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации

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Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.
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В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
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Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

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В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.
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Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
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Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

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Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию.
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В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5

Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
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