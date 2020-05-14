с чего всё началось

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.

Общество На Кубани хотят брать деньги с желающих «пожить в обсерваторе» «Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении пожить в обсерваторе, а потом продолжить проживание в Ейском районе, в городе Ейске, то есть на курорте», — отметил заместитель губернатор Андрей Алексеенко.

Общество Полсотни рожденных для иностранцев младенцев застряли из-за карантина на Украине Историей о содержании в киевском отеле «Венеция» 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в стране из-за введенного для борьбы с коронавирусом карантина, заинтересовались правоохранительные органы.

Политика Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. 141

Экономика Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10% Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс». 13

Общество Собянин заявил о возможной второй волне коронавируса в Москве Преждевременное снятие ограничительных мер в столице может привести к росту заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в блоге на его сайте. 6

Здоровье Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса. 12

Политика Генсек НАТО обвинил Россию и Китай в дезинформации Рим, 14 мая 2020, 13:48 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил России и Китай в дезинформации по вопросу распространения коронавируса. 91

Футбол Семин высказался о решении «Локомотива» не продлевать с ним контракт Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении руководства клуба не продлевать с ним контракт, срок которого истекает 31 мая.

Политика В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии. 2

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 31

Хоккей Защитник «Салавата» перешел в «Трактор» В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 641

Экономика Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI Московская биржа назвала необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами WTI, цена которых в апреле опустилась до отрицательных значений. 1

Общество Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. 31

Экономика Россию ждет один из рекордных урожаев зерна В начале апреля первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов давал прогноз в 125,3 млн т. 290

Здоровье Кремлевский врач пригласил COVID-диссидентов поработать волонтерами Главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов пригласил поработать волонтерами тех, кто до сих пор не верит в коронавирусную инфекцию. 86

Общество Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции. 50