Общество

Piter.tvPiter.tvБразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии

Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии. Слова Дэвида Лапола передаёт издание Agence France-Presse. Он считает, что местом, где могут зародиться опасные для человечества вирусы, могут стать леса Амазонии.
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с чего всё началось
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP
 бразильский эколог Давид Лапола.
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Ученый назвал место следующей пандемии с «огромным резервуаром вирусов»

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РИА Новости07:57

Эколог из Бразилии назвал возможное место возникновения новой пандемии

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МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Путин заявил о создании трех геномных центров

В России в рамках нацпроекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня, заявил президент Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.
Российская газета 07:49
Наука

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Актуальные Новости 09:39
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Фигурное катание

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РИА Новости 07:55
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Общество

В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

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РБК вчера в 13:25
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Общество

Минздрав назвал регионы, нуждающиеся в средствах медзащиты

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Газета.Ru 12:12
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Общество

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РБК 06:03
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Происшествия

Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге

Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину.
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Шоу-бизнес

Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами

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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Игры

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Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
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Экономика

Цены на рынке вторичного жилья в РФ снижаются второй месяц подряд

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Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
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Здоровье

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Тяжелее всего COVID-19 протекает у гематологических больных, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Антону Красовскому для телеканала RT.
РИА Новости 11:44
Общество

Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый.
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Автоспорт

Льюис Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании

Шестикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании по версии издания Sunday Times.
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
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СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Общество

Собянин сообщил о большом количестве зараженных коронавирусом в Москве

В столице число зараженных коронавирусом значительно выше 130 тысяч, заявил мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Названы самые продаваемые Android-смартфоны в мире

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Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
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Экономика

Титов предложил включить торговые центры в список пострадавших отраслей

Кроме прочего, бизнес-омбудсмен предложил учесть, что большинство владельцев ТРЦ имеют кредитные обязательства перед банками.
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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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