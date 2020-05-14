с чего всё началось

Бразильский эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии. Слова Дэвида Лапола передаёт издание Agence France-Presse. Он считает, что местом, где могут зародиться опасные для человечества вирусы, могут стать леса Амазонии.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 1,2K

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Политика Путин заявил о создании трех геномных центров В России в рамках нацпроекта "Наука" создаются три геномных центра мирового уровня, заявил президент Владимир Путин на совещании по генетическим технологиям.

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1

Общество В России создали вирусы, убивающие раковые клетки Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки. 514

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 660

Общество Минздрав назвал регионы, нуждающиеся в средствах медзащиты Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Смоленская и Самарская области, Дагестан и некоторые субъекты наиболее нуждаются в средствах медицинской защиты, пишет РИА "Новости".

Происшествия Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге Более 50 мигрантов собрались утром 13 мая у консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, чтобы добиться информации о вывозных рейсах на родину. 237

Шоу-бизнес Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами Юморист выложил в соцсеть трогательное видео Наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшки Лиза и Гарри, не дают родителям заскучать на самоизоляции. 1

Игры Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники. 144

Футбол Уйти в гудок: «Локомотив» не продлил контракт с Семиным В четверг было официально объявлено о том, что контракт Семина, истекающий 31 мая 2020 года, продлен не будет.

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Общество Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови Люди со второй группой крови больше других подвержены риску заразиться коронавирусом, рассказал "Звезде" заслуженный врач России Владимир Круглый. 1

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