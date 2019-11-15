Футбол
РИА НовостиБразильский экс-футболист «Спартака» женился на русской модели
Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Луис Адриано женился на русской модели Екатерине Дорожко. "Можете нас поздравить", - подписала Екатерина фото с празднования в своем аккаунте в Instagram.
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Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Теннис
Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.
Культура
В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала
Выставку назвали «Шагал: между небом и землей». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показаться всем желающим.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Происшествия
Доцента Соколова отправили в Кресты
Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведен из изолятора временного содержания в СИЗО, сообщил адвокат ученого Александр Почуев в пятницу.
Общество
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Общество
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения
Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Политика
В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»
Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Футбол
Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС
Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Общество
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
В Анкаре заявили о визите Путина в Турцию в первую неделю января
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин может посетить республику в первую неделю января следующего года.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Именно Юго-Восточная Азия стала площадкой очередного этапа развития модели. Накануне в Тайланде прошла презентация нового поколения Almera.
Общество
Владелец Anex Tour купит «Интурист»
В «Интуристе» подтвердили, что компанию купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
Общество
Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Армия и оружие
Минобороны заявило об отсутствии в армии «примеров мужеложства»
В российской армии никогда не было «примеров мужеложства».