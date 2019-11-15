Футбол

РИА НовостиРИА НовостиБразильский экс-футболист «Спартака» женился на русской модели

Форвард бразильского клуба "Палмейрас" Луис Адриано женился на русской модели Екатерине Дорожко. "Можете нас поздравить", - подписала Екатерина фото с празднования в своем аккаунте в Instagram.
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Луиз Адриану женился на русской модели Дорожко. Потрясающая история любви, только посмотрите

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Экс-нападающий «Спартака» Адриано женился на россиянке

Sportbox.RU00:17
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий «Палмейраса». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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