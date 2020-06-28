Полузащитник "Крузейро" Энрике попал в ДТП, сообщает Globo Esporte. По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты. Для спасения пострадавшего было задействовано четыре пожарные машины.

Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

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