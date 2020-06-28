Происшествия

Газета.RuГазета.RuБразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Полузащитник "Крузейро" Энрике попал в ДТП, сообщает Globo Esporte. По информации издания, машина игрока упала со скалы с 200-метровой высоты. Для спасения пострадавшего было задействовано четыре пожарные машины.
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Бразильский футболист упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

Невские Новостивчера в 22:59

Бразильский футболист выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Газета.Ru01:29

Футболист «Крузейро» Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Чемпионат00:55

Игрок «Крузейру» выжил после падения в автомобиле с 200 метров

Спорт-Экспресс01:36

Футболист «Крузейро» Энрике выжил, упав в автомобиле с 200-метровой высоты

Вести.Ruвчера в 21:20

Машина игрока «Крузейро» упала с 200-метровой высоты. Для спасения футболиста потребовалось 16 человек

Sport24.ruвчера в 19:26

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

РИА Новостивчера в 19:05
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Происшествия

Собчак собирается подать иски в суд после нападения в монастыре

REGNUM 01:40
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Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в калифорнийском центре Walmart

Известия вчера в 22:08
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Политика

Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу

Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, староста округа Прага-6 Ондржей Коларж возложил ответственность за произошедшее на Россию.
Известия вчера в 21:08
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 26 июня в 10:49
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Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт» актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
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Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

Ипотечные ставки ниже 7% реалистичными считают и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.
РБК 02:00
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Происшествия

На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек

Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Общество

В Карелии возросло суточное выявление новых случаев коронавируса

Петрозаводск, 27 июня 2020, 12:00 — REGNUM За последние сутки в Карелии выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 05:00
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Российская газета вчера в 02:56
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Происшествия

На территории Вологодской области зафиксировали смерч

Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
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Происшествия

Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане

Ранее старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил РИА Новости, что прокуратура обжаловала решение Бугульминского районного суда, оправдавшего местного жителя по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении полуторагодовалой дочери.
РИА Новости вчера в 12:26
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Единоборства

Перри победил Галла единогласным решением судей на UFC on ESPN 12

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC on ESPN 12. Состоялся ряд боев основного карда.
Спорт-Экспресс вчера в 22:46
Здоровье

Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум».
SMINEWS в Иванове 24 июня в 22:07
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Армия и оружие

ВМФ получит атомную подлодку «Казань» в декабре 2020 года

Военно-морской флот (ВМФ) России получит головную атомную подлодку «Казань» модернизированного проекта 885М («Ясень-М») в декабре 2020 года.
РБК вчера в 23:49
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Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
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Экономика

ПФР отправит россиянам новые «путинские» выплаты утром 1 июля — в последний день голосования по поправкам

Пока вы должны готовить назначения и выплаты со сроками на 30-е число, - сказал Топилин.
Znak.com 01:46
Политика

В Конгрессе США предложили выделить $3,8 млрд на сдерживание России

В подразделе «Россия и Европа» говорится о необходимости дополнительно выделить $3,789 млрд на поддержку усилий ЕС по сдерживанию России.
РБК вчера в 18:26
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Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается

Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
Аргументы недели вчера в 13:38
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Армия и оружие

Радикальный вариант модернизации БТР-50 представили в Иране

Российская газета вчера в 14:17
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
Интерфакс 02:10
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
РБК вчера в 21:25
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Политика

ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной

Коммерсантъ 01:34
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Политика

Телеведущий из Львова признался, что ненавидит украинцев

Киев, 28 июня 2020, 09:03 — REGNUM Телеведущий и журналист из Львова Остап Дроздов рассказал, что он ненавидит Украину и оскорбил своих сограждан.
REGNUM 02:03
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Общество

У 43 жителей Кузбасса выявили коронавирус за последние сутки

По словам Цивилева, за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 43 пациентов в Кузбассе.
Evo-rus.com 01:30
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Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com вчера в 04:08
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Общество

Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России

В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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