Футбол

Lenta.ruLenta.ruБразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета». Видео появилось в Twitter Yeni Şafak Spor.
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Lenta.ruвчера в 12:09
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
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Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
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