Футбол
Lenta.ruБразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета». Видео появилось в Twitter Yeni Şafak Spor.
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Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой
Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Энергетика
Нефть падает в цене из-за увеличения запасов в США
Мировые цены на нефть падают на фоне заявлений о росте запасов в США, 14 ноября передает агентство Reuters.
Общество
30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму
Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка.
Политика
В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова
В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились имена Сергея Шойгу и Александра Бортникова.
Происшествия
Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Общество
Москвичи не впадут в депрессию из-за отсутствия солнца
По словам и.о. директора учреждения Романа Вильфанда, на состояние человека негативно влияет отсутствие солнца.
Фигурное катание
Уехавший в США российский фигурист сравнил жизнь в двух странах
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Экономика
Ростуризм исключил из реестра еще шесть туроператоров
Ростуризм исключил из реестра туроператоров еще 6 компаний.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля
Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Здоровье
В Минздраве назвали пять показателей здорового образа жизни россиян
В России назвали главные признаки здорового образа жизни.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Кредитинвест»
Отзыв лицензии регулятор объяснил тем, что "Кредитинвест" нарушал законы в сфере борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, а также законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ.
Авто
Недорогой кроссовер Hyundai Venue стал бестселлером марки
Самым продаваемым кроссовером марки Hyundai стал новый кроссовер Hyundai Venue.
Экономика
Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году
К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Кино
В российский прокат выходит новый фильм Андрея Кончаловского «Грех»
Росийско-итальянский фильм Андрея Кончаловского "Грех" про скульптора эпохи Возрождения Микеланджело (1475-1564) выходит в четверг в российский прокат.
Музыка
Бузова анонсировала выступление на Евровидении
Как писал News.ru ранее, информацию о том, что Ольга Бузова будет представлять Россию на международном конкурсе Евровидение-2020 опроверг её агент Антон Богословский.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой
Спортсменка полетела отдыхать с младшей дочерью Надей, мамой, сестрой Натальей и маленькой крестницей.
Армия и оружие
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.