Футбол
Lenta.ruБразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот
Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета». Видео появилось в Twitter Yeni Şafak Spor.
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Политика
Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17
Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
Технологии
Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах
Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
Происшествия
В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых
В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Футбол
Англия — Черногория 7:0
Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
Культура
«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
Политика
Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Финансы
Банки захотели получать от россиян декларации о доходах
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
Наука
Ученые предложили бороться с депрессией с помощью йоги
Ученые Бостонского университета выяснили,способны ли занятия йогой и дыхательные практики помочь в борьбе с депрессией.
Политика
Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы
В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Общество
Instagram начал скрывать лайки во всем мире
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту
Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Политика
Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход
Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Культура
В Эрмитаже Петербурга стартовал VIII Культурный форум
Церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла в стенах Главштаба Государственного Эрмитажа 14 ноября.
Политика
Путин рассказал о поставках С-400 в Индию
Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
Наука
Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга
Общество
Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Авто
Новую LADA Granta начали продавать в Египте
В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
Наука
Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга
Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
Футбол
«Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС
Шоу-бизнес
Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой
Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Общество
Владелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»
Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании.