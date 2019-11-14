Футбол

Lenta.ruLenta.ruБразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Вратарь «Фигейренсе» Жоао Карлос совершил сейв с внешней стороны ворот в матче 35-го тура бразильской серии В против «Понте-Прета». Видео появилось в Twitter Yeni Şafak Spor.
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В чемпионате Бразилии вратарь отразил мяч при помощи сетки ворот

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Евро-футбол.рувчера в 08:03

Бразильский голкипер совершил сейв с внешней стороны ворот

Lenta.ru12:09
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Следователи опубликовали записи «перехваченных» переговоров по делу MH17

Объединенная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием гибели рейса MH17 в Донбассе в июле 2014 года, опубликовала записи переговоров, которые, как утверждается, вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и представители России.
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Пользователи «Одноклассников» начнут зарабатывать на стримах

Сервис уже доступен для части аудитории, но в ближайшее время, как заявляют в компании, он появится у всех пользователей, передает ОТР.
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В Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

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В Челябинске завели дело об издевательствах в частном доме престарелых

В Челябинске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности в отношении частного дома престарелых.
Российская газета 11:50
Технологии

Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы

Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
News.ru 07:26
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Англия — Черногория 7:0

Сборная Англии в отборочном матче к чемпионату Европы по футболу — 2020 крупно обыграла команду Черногории.
RT на русском 16:34
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

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Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
Газета.Ru 14:12
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Банки захотели получать от россиян декларации о доходах

Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
РБК 16:00
Наука

Ученые предложили бороться с депрессией с помощью йоги

Ученые Бостонского университета выяснили,способны ли занятия йогой и дыхательные практики помочь в борьбе с депрессией.
Профиль 15:36
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Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
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Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
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Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
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Трамп назвал мошенничеством слушания в конгрессе по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не смотрел трансляцию открытых слушаний в конгрессе по вопросу об объявлении ему импичмента, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 19:57
Политика

Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.
РИА Новости 09:44
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Культура

В Эрмитаже Петербурга стартовал VIII Культурный форум

Церемония открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума прошла в стенах Главштаба Государственного Эрмитажа 14 ноября.
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Политика

Путин рассказал о поставках С-400 в Индию

Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
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Женщина без обонятельных луковиц не потеряла обоняние: как и почему люди умудряются нормально жить без важных участков мозга

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Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости вчера в 06:17
Авто

Новую LADA Granta начали продавать в Египте

В среду, 12 ноября, в Каире стартовали продажи автомобилей нового семейства LADA Granta.
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Икота у новорожденных младенцев благотворно влияет на развитие мозга

Британские исследователи заявили, что икота у новорожденных положительно влияет на развитие мозга.
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«Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС

Матч ТВ 09:26
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Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой

Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
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Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
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Владелец Anex Tour купил туроператора «Интурист»

Как сообщает ТАСС, турецкий оператор Anex Tour владеет 7% акций британской компании.
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