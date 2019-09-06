Политика

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Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит, сообщает Sputnik International.
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