Политика
РИА НовостиБразильский министр оскорбил жену Макрона
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес оскорбил супругу президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит, сообщает Sputnik International.
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Происшествия
Самолет ВВС США случайно выпустил ракету над Аризоной
Сегодня стало известно, что экипаж самолета A-10 Thunderbolt II ВВС США во время учебного полета случайно выпустил ракету.
Аргументы недели 13:01
Футбол
«Зенит» отреагировал на освобождение Кокорина
Рамблер 04:59
Политика
Италия ожидает решения вопроса по экстрадиции Коршунова в сжатые сроки
США могут решить вопрос с экстрадицией директора по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова в самом скором времени.
News.ru 12:34
Армия и оружие
Посол Мьянмы рассказал о планах по покупке российских истребителей
Посол Мьянмы в России Ко Ко Шейн сообщил в интервью РИА Новости, что его страна намерена продолжить закупать российские истребители, в том числе и аппараты следующего поколения.
Аргументы и Факты 08:47
Происшествия
Суд признал Константина Котова виновным по «статье Ильдара Дадина»
Собеседник вчера в 11:13
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Игры
По стопам Fallout 76? Bethesda представила водку в стилистике Doom
Компании Bethesda и Rebel Distillery представили водку DOOM Bone Vodka.
Городской портал Новый Нижний 12:20
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией.
Интерфакс вчера в 04:54
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Политика
Зеленский уволил троих своих советников
Президент Украины Владимир Зеленский уволил внештатных советников Михаила Федорова, Владимира Бородянского и Андрея Загороднюка, которые вошли в новый состав кабинета министров.
РИА Новости 12:24
Единоборства
Абдурахимов оценил шансы Нурмагомедова на победу в бое с Порье
Поединок Нурмагомедов – Порье состоится в Абу-Даби 7 сентября, этот бой возглавит турнир UFC 242.
Москва 24 вчера в 12:10
Наука
Раскрыта тайна Хараппской цивилизации
Генетически оказались похожи ДНК представителя Хараппской цивилизации и 11 человек, чьи останки обнаружили за пределами долины Инда.
Дилетант 09:09
Теннис
Андрееску и С. Уильямс вышли в финал US Open
Определились участницы финала турнира US Open-2019. В нем сыграют американская теннисистка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску.
Спорт день за днем 01:44
Гаджеты
IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ
В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
ITZine.ru 06:45
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Политика
Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК 13:35
Футбол
Стал известен состав сборной России по футболу на матч с шотландцами
Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
Российская газета 13:40