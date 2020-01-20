Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuБред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ. Знаменитые бывшие супруги показали теплые чувства на камеры в воскресенье вечером 19 января на вручении наград.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон перестали скрывать свои чувства

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Поклонники Бреда Питта и Дженнифер Энистон заговорили о воссоединении пары

Телеканал 360°03:40

Питт и Энистон трогательно обнялись на премии Гильдии киноактеров США

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Нежные объятия Брэда Питта и Дженнифер Энистон обнадежили поклонников

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Снова вместе, снова рядом? Брэд Питт флиртует с Дженнифер Энистон

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«Ее чувства не угасли, а вот он...»: эксперт анализирует встречу Питта и Энистон, взволновавшую весь мир

Woman.ru11:00

Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Николь Кидман и другие на премии SAG Awards

Peopletalk01:30
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Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
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Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс 04:34
Экономика

Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году

По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
Интерфакс 04:42
Политика

Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера

В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 11:32
Общество

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за «грязную» нефть

Россия и Белоруссия договорились о механизмах компенсации за "грязную" нефть, поступавшую ранее по нефтепроводу "Дружба".
Газета.Ru 11:02
Армия и оружие

РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике

Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
РЕН ТВ 07:55
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Общество

Клиенты Сбербанка смогут дарить друг другу бонусы программы «Спасибо»

Клиенты Сбербанка с 1 февраля 2020 года смогут дарить друг другу бонусы программы лояльности «Спасибо от Сбербанка».
Банки.ру 09:59
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Политика

Путин предложил сократить число судей Конституционного суда

Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.
RT на русском 10:22
Шоу-бизнес

Волочкова «на стиле» и в золоте встречает свой день рождения

Анастасия Волочкова празднует свой день рождения. Еще за пару дней до праздника балерина сообщила о том, какая важная дата ее ожидает.
Вести Подмосковья 03:34
Армия и оружие

Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 07:14
Игры

Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Cyber.sports.ru 11:20
Общество

Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Lenta.ru 11:10
Происшествия

В Перми прорвало трубу в отеле, погибли пять человек

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, от сильных ожогов кипятком погибли пять человек, еще трое были госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.
Росбалт вчера в 23:27
Игры

Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5

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Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль

Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Вечерняя Москва 03:11
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Общество

Арестованные по требованию Украины активы «Газпрома» разморозили

«Аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года были сняты», — объявили в «Газпроме».
Lenta.ru 11:22
Экономика

МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год

«Средняя цена на нефть в долларах США за баррель составляла в 2019 году $60,62, предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 12 ноября 2019 года), составляет $58,03 за баррель в 2020 году и $55,31 в 2021 году», — говорится в документе.
RT на русском 08:19
Экономика

«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера

В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 13:24
Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
RT на русском 05:54
Спорт

Горячкина проиграла в десятой партии матча за мировую шахматную корону

REGNUM 06:19
Происшествия

Появилось видео с места отравления болгарского предпринимателя «шпионом ГРУ»

В сети появились кадры, на которые якобы попал заподозренный в причастности к отравлению болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева «шпион ГРУ».
Lenta.ru 10:08
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить» журналистов и блогеров

Фракция «Единой России» ранее призвала члена партии Игнатьева извиниться за свои слова.
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Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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Футбол

«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»

Ранее появилась информация, что «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока,но красно-белые отказали бразильской стороне.
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Дженнифер Энистон
Американская актриса
Американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, продюсер и бизнесвумен, наиболее известная как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья», за которую она была удостоена премий «Эмми» и «Золотой глобус». Обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы».
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Брэд Питт
Американский актёр
Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «12 обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года. До этой победы четыре раза номинировался на премию «Оскар».
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