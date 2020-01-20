Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ. Знаменитые бывшие супруги показали теплые чувства на камеры в воскресенье вечером 19 января на вручении наград.

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.

Политика Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку 1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.

Политика Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Происшествия Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Армия и оружие Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1» Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Происшествия В Перми прорвало трубу в отеле, погибли пять человек Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, от сильных ожогов кипятком погибли пять человек, еще трое были госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.

Общество Арестованные по требованию Украины активы «Газпрома» разморозили «Аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года были сняты», — объявили в «Газпроме».

Экономика МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2020 год «Средняя цена на нефть в долларах США за баррель составляла в 2019 году $60,62, предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 12 ноября 2019 года), составляет $58,03 за баррель в 2020 году и $55,31 в 2021 году», — говорится в документе.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.