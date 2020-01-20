Шоу-бизнес
Газета.RuБред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ. Знаменитые бывшие супруги показали теплые чувства на камеры в воскресенье вечером 19 января на вручении наград.
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Шоу-бизнес
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