Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuБред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ. Знаменитые бывшие супруги показали теплые чувства на камеры в воскресенье вечером 19 января на вручении наград.
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Брэд Питт
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Американский актёр и кинопродюсер. Лауреат премии «Золотой глобус» за 1995 год - за роль второго плана в ленте «12 обезьян». Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года. До этой победы четыре раза номинировался на премию «Оскар».
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