Кино
Газета.RuБрэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар". В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.
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Эксклюзивное интервью с Брэдом Питтом: известный актёр рассказал о бесконечной страсти к работе
Газета Metro07 февраля в 05:49
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