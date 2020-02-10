Кино

Газета.RuГазета.RuБрэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар". В России церемонию вручения премии "Оскар" в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется 10 февраля в 04.00 по московскому времени.
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Второй план: кто получит «Оскар» за лучшие роли?

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«Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Брэд Питт

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Брэд Питт получил «Оскар» как лучший актер второго плана

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Брэд Питт получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

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Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

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Брэд Питт завоевал «Оскар» за роль второго плана в картине «Однажды в… Голливуде»

Эхо Москвы20:16
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в своем микроблоге в Твиттере об отправке в охваченный эпидемией коронавируса 2019nCov Китай экспертов ВОЗ.
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Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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На Сахалине и Курилах увеличили минимальную заработную плату.
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Главный конкурент сетей 5G — Wi-Fi 6 станет доступен в России

В России сертифицируют смартфоны, планшеты и компьютеры с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Он способен составить конкуренцию будущим сетям 5G.
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Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали украинскую певицу Светлану Лободу за жалобы на тяжелую работу артиста.
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Сергей Меняйло находится с рабочим визитом в Иркутской области

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Накануне вечером Дмитрий Тарасов забрал свою супругу модель Анастасию Костенко из роддома.
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Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
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За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
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