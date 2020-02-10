Кино

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruБрэд Питт получил свой первый Оскар

Каскадер Клифф Бутт, которого сыграл Питт, является единственным выдуманным персонажем в фильме (он основан на реальных событиях) – его придумал сам Тарантино. Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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