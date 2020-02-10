Кино

iReactoriReactorБрэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах». Стоит отметить, что это первый актерский «Оскар» Брэда Питта.
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Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Коммерсантъвчера в 20:15
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