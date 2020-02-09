Кино

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruБрэд Питт получил свой первый Оскар

Каскадер Клифф Бутт, которого сыграл Питт, является единственным выдуманным персонажем в фильме (он основан на реальных событиях) – его придумал сам Тарантино. Сегодняшняя награда является первым актерским Оскаром Брэда Питта – до этого он получал статуэтку за работу продюсера.
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Система не позволяет пользователю перезагрузить или выключить компьютер.
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Один человек погиб и еще шестеро получили травмы при столкновении автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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По словам ученого, специалисты из России испытывают ограничения в работе из-за действий норвежских властей.
РИА Новости вчера в 17:03
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