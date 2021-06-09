Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в ряде регионов может быть ограничена — эта мера позволит выравнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.В источнике

Подробнее о событии

Крупным магазинам хотят запретить работать по ночам и в выходные

URA.Ru17:28

Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные

Известия17:01
Показать все источники
Интересное

Доходы федерального бюджета за I квартал составили почти 5,3 трлн рублей

"Доходы федерального бюджета за I квартал 2021 года сложились в сумме 5 299,9 млрд рублей, расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 5 013,3 млрд рублей", - говорится в материалах пресс-службы кабмина.
ТАССвчера в 15:02

Премьер Испании призвал разрешить привитым «Спутником V» въезд в Евросоюз

Премьер Испании считает, что граждане других стран, в частности, Латинской Америки, привитые вакцинами, не признанными Европейском агентством лекарственных средств, в том числе "Спутником V", должны получить возможность для въезда в страны ЕС.
РИА Новостивчера в 13:12

От центра к окраинам

На ПМЭФ обсудили региональное измерение частных вложений в России Поиски источников экономического роста, судя по выступлениям на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), в ближайшие годы сместятся в регионы.
Коммерсантъ Приложения17:00

Захарова: ЕС следует опасаться американского «большого брата», а не мнимых хакеров из РФ

Европейцам следует вместо придуманных русских хакеров опасаться США, которые постоянно за ними следят или склоняют к шпионажу, что наглядно показало дело бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.
ТАССвчера в 16:55