"Доходы федерального бюджета за I квартал 2021 года сложились в сумме 5 299,9 млрд рублей, расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 5 013,3 млрд рублей", - говорится в материалах пресс-службы кабмина.
Премьер Испании считает, что граждане других стран, в частности, Латинской Америки, привитые вакцинами, не признанными Европейском агентством лекарственных средств, в том числе "Спутником V", должны получить возможность для въезда в страны ЕС.
На ПМЭФ обсудили региональное измерение частных вложений в России Поиски источников экономического роста, судя по выступлениям на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), в ближайшие годы сместятся в регионы.