Один из самых старых автомобильных брендов Японии — Datsun — был возрожден альянсом Renault–Nissan в 2012 г. В России бренд официально дебютировал в августе 2014 г. на Московском международном автосалоне (ММАС).

с чего всё началось

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. Снизить количество брендов в портфеле компании решили в рамках плана на 2020–2023 годы.

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