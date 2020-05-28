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КоммерсантъКоммерсантъБренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. Снизить количество брендов в портфеле компании решили в рамках плана на 2020–2023 годы.
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с чего всё началось

Nissan объявил об уходе бренда Datsun из России

Один из самых старых автомобильных брендов Японии — Datsun — был возрожден альянсом Renault–Nissan в 2012 г. В России бренд официально дебютировал в августе 2014 г. на Московском международном автосалоне (ММАС).
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В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
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Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
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