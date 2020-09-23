Экономика
РЕН ТВБренд «Тинькофф» сохранится после сделки с «Яндексом»
Maksim Konstantinov / Global Look Press Бренд "Тинькофф" сохранится, если сделка по покупке TCS Group с "Яндексом" состоится. Об этом заявил основной владелец TCS Олег Тиньков в своем Instagram-аккаунте.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7419 источников, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер.
РИА Новости 11:05
Культура
Захарова стала автором слов новой песни Успенской
В песне поется о сложных взаимоотношениях матери с дочерью. По словам Захаровой, с Любовью Успенской она встречалась всего 1 раз в жизни.
Evo-rus.com 08:12
Политика
Минюст Белоруссии оценил инаугурацию Лукашенко
В пресс-службе Минюста Белоруссии заявили, что инаугурация президента республики Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом.
RT на русском 11:47
Происшествия
СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве
В частном доме московского поселка Десеновского нашли тела мужчины и женщины, по предварительной версии, мужичина убил свою мать и покончил с собой.
РБК вчера в 16:09
Общество
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.
Газета.Ru 11:34
Общество
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.
Независимый публицист 21 сентября в 23:36
Политика
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета 11:25
Происшествия
СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева
Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.
ТАСС 11:14
Общество
В ПФР опровергли информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий
Pavel Bednyakov / Izvestia Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что пенсионерам могут приостановить выплаты, если они не будут снимать деньги с карты.
РЕН ТВ вчера в 07:22
Здоровье
Назван продукт, снижающий риск развития рака
Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 09:13
Политика
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".
ТАСС 10:39
Общество
Атомный ледокол «Арктика» отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск
"Арктика" считается флагманом российского атомного флота. Он ломает ледяные глыбы толщиной 3 метра.
ЛенТВ24 08:20
Политика
Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным
Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
РИА Новости 11:49
Политика
Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»
Президент России Владимир Путин назвал "эффектом эскимо" способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" справляться со сверхвысокими температурами.
Газета.Ru 11:57
Футбол
РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»
Напомни, в матче восьмого тура «Зенит» расписал мировую с «Уралом» со счетом 1:1. За «Зенит» гол забил Артем Дзюба.
Vprognoze.ru вчера в 16:31
Политика
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс 02:57
Общество
Россиянам перечислили наиболее полезные виды рыбы
Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что наиболее полезной является живущая на севере рыба.
Газета.Ru 05:23
Технологии
Сбербанк запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук»
В ближайшее время банк планирует завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay.
ToDay News Ufa 05:42
Политика
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 10:50
Фигурное катание
Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова завершила выступления в профессиональном спорте.
Интерфакс-Спорт вчера в 07:40
Экономика
«Полюс» консолидирует Сухой Лог
Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» объявила о планах в ускоренном режиме выкупить долю «Ростеха» в ООО «СЛ Золото», владеющем лицензией на освоение крупнейшего по запасам месторождения Сухой Лог.
Коммерсантъ 11:21
Кино
Трейлер сериала «ВандаВижен» побил рекорд по просмотрам
NewInform 09:02
Финансы
Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля
Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября.
Известия 10:43
Баскетбол
«Денвер» обыграл «Лейкерс» в матче плей-офф НБА
В ночь со вторника на среду проходил финальный поединок в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Номинальные хозяева встречи оказались сильнее своих оппонентов.
Честный рейтинг букмекеров 04:28
Авто
Chevrolet выпустит две новые массовые модели на российский рынок
Напомним, что летом текущего года компания Chevrolet вернулась на российский рынок с тремя автомобилями — Spark, Cobalt и Nexia.
SpeedMe 10:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева подарила Никите Преснякову особняк в Малых Бережках
Алла Пугачева подарила Никите Преснякову особняк в Малых Бережках, расположенный на живописном берегу Истринского водохранилища.
Дни24 04:41