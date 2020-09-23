Экономика

РЕН ТВРЕН ТВБренд «Тинькофф» сохранится после сделки с «Яндексом»

Maksim Konstantinov / Global Look Press Бренд "Тинькофф" сохранится, если сделка по покупке TCS Group с "Яндексом" состоится. Об этом заявил основной владелец TCS Олег Тиньков в своем Instagram-аккаунте.
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Тиньков: сделка с «Яндексом» не продажа, а слияние

Коммерсантъ06:00

«Не продажа, а скорее слияние». Что известно о сделке «Яндекса» и Тинькофф Банка

ТАСС08:30

Тиньков рассказал об обсуждениях сделки с «Яндексом»

RT на русском06:04

Бренд «Тинькофф» после сделки с «Яндексом» сохранится

Интерфакс10:21

Тиньков назвал свой главный проект после сделки с «Яндексом»

РИА Новости06:38

Тиньков заявил о сохранении бренда «Тинькофф» после сделки с «Яндексом»

РБК07:06

Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»

Ведомости04:29
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Политика

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов

МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, сообщило агентство Рейтер.
РИА Новости 11:05
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Культура

Захарова стала автором слов новой песни Успенской

В песне поется о сложных взаимоотношениях матери с дочерью. По словам Захаровой, с Любовью Успенской она встречалась всего 1 раз в жизни.
Evo-rus.com 08:12
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Политика

Минюст Белоруссии оценил инаугурацию Лукашенко

В пресс-службе Минюста Белоруссии заявили, что инаугурация президента республики Александра Лукашенко прошла в соответствии с законом.
RT на русском 11:47
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Происшествия

СК завел дело после обнаружения тел женщины и сына в Новой Москве

В частном доме московского поселка Десеновского нашли тела мужчины и женщины, по предварительной версии, мужичина убил свою мать и покончил с собой.
РБК вчера в 16:09
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Общество

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.
Газета.Ru 11:34
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Общество

В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья

Законопроект внесли в Госдуму глава парламентского комитета по транспорту и строительству Е. Москвичек и сенаторы А. Шевченко, О. Мельниченко и Н. Журавлев.
Независимый публицист 21 сентября в 23:36
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Политика

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета 11:25
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Происшествия

Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета

Коммерсантъ 01:39
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Происшествия

СК завершил расследование дела депутата Мосгордумы Шереметьева

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева.
ТАСС 11:14
Общество

В ПФР опровергли информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий

Pavel Bednyakov / Izvestia Пенсионный фонд России опроверг информацию о том, что пенсионерам могут приостановить выплаты, если они не будут снимать деньги с карты.
РЕН ТВ вчера в 07:22
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Общество

В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

REGNUM 09:49
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Здоровье

Назван продукт, снижающий риск развития рака

Употребление квашеной капусты может снизить риск развития онкологических заболеваний, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 09:13
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Политика

Навальный ответил на обвинение Путина о «самоотравлении»

CT news 08:32
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Политика

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".
ТАСС 10:39
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Общество

Атомный ледокол «Арктика» отправился из Санкт-Петербурга в Мурманск

"Арктика" считается флагманом российского атомного флота. Он ломает ледяные глыбы толщиной 3 метра.
ЛенТВ24 08:20
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Политика

Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
РИА Новости 11:49
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Политика

Путин описал «эффект эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент России Владимир Путин назвал "эффектом эскимо" способность гиперзвукового боевого блока "Авангард" справляться со сверхвысокими температурами.
Газета.Ru 11:57
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Футбол

РФС признал ошибкой засчитанный гол Дзюбы «Уралу»

Напомни, в матче восьмого тура «Зенит» расписал мировую с «Уралом» со счетом 1:1. За «Зенит» гол забил Артем Дзюба.
Vprognoze.ru вчера в 16:31
4
Политика

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс 02:57
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Общество

Россиянам перечислили наиболее полезные виды рыбы

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что наиболее полезной является живущая на севере рыба.
Газета.Ru 05:23
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Технологии

Сбербанк запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук»

В ближайшее время банк планирует завершить интеграцию c платежным сервисом SberPay.
ToDay News Ufa 05:42
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Политика

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 10:50
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Фигурное катание

Российская фигуристка Радионова объявила о завершении карьеры

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова завершила выступления в профессиональном спорте.
Интерфакс-Спорт вчера в 07:40
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Происшествия

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Коммерсантъ 05:54
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Экономика

«Полюс» консолидирует Сухой Лог

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» объявила о планах в ускоренном режиме выкупить долю «Ростеха» в ООО «СЛ Золото», владеющем лицензией на освоение крупнейшего по запасам месторождения Сухой Лог.
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Трейлер сериала «ВандаВижен» побил рекорд по просмотрам

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Курс доллара превысил 77 рублей впервые с апреля

Курс доллара впервые с 22 апреля поднялся до 77 рублей, следует из данных Московской биржи в среду, 23 сентября.
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«Денвер» обыграл «Лейкерс» в матче плей-офф НБА

В ночь со вторника на среду проходил финальный поединок в рамках плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации между "Денвер Наггетс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" Номинальные хозяева встречи оказались сильнее своих оппонентов.
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Chevrolet выпустит две новые массовые модели на российский рынок

Напомним, что летом текущего года компания Chevrolet вернулась на российский рынок с тремя автомобилями — Spark, Cobalt и Nexia.
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