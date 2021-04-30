Бренд банка «Восточный» прекратит существование после слияния с Совкомбанком
Бренд банка «Восточный» прекратит существование после поглощения Совкомбанком, сообщил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, «инвестировать в два бренда — это дорого». О покупке Совкомбанком акций «Восточного» объявили в марте, сумма сделки не раскрывается.В источнике
С чего всё началось
Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование
После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК.
РБК00:00