Бренд банка «Восточный» прекратит существование после поглощения Совкомбанком, сообщил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, «инвестировать в два бренда — это дорого». О покупке Совкомбанком акций «Восточного» объявили в марте, сумма сделки не раскрывается.

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С чего всё началось Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК. РБК 00:00