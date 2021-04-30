Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Бренд банка «Восточный» прекратит существование после слияния с Совкомбанком

Бренд банка «Восточный» прекратит существование после поглощения Совкомбанком, сообщил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, «инвестировать в два бренда — это дорого». О покупке Совкомбанком акций «Восточного» объявили в марте, сумма сделки не раскрывается.В источнике

С чего всё началось

Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование

После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК.
РБК00:00

Подробнее о событии

Бренд банка «Восточный» прекратит существование после слияния с Совкомбанком

Коммерсантъ01:51

Совкомбанк упразднит бренд поглощенного банка «Восточный»

Компания01:33

Новый владелец «Восточного» назвал дело Калви «большой трагедией»

РБК01:32

Без параллелей: Совкомбанк упразднит бренд поглощенного банка «Восточный»

Forbes00:47
Интересное

The Guardian: ученые нашли негаллюциногенные психоделические соединения

Как сообщает «The Guardian», группа ученых из Калифорнийского университета нашли новый психоделик, который не обладает галлюциногенным эффектом и способен поспособствовать ускорению лечения психических расстройств, таких как депрессия и прочие.
Центральная Служба Новостей01:35

В Приморье в реабилитационный центр поместили ребенка, оставшегося после гибели семьи

Оставшийся один после гибели остальной семьи и задержания матери мальчик помещен в Приморье в реабилитационный центр, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных структурах региона.
ТАСС00:46