Хорошо ли подобран заголовок? Да Нет

Бренд банка «Восточный» прекратит существование после поглощения Совкомбанком, сообщил совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, «инвестировать в два бренда — это дорого». О покупке Совкомбанком акций «Восточного» объявили в марте, сумма сделки не раскрывается.

Видео Фото Интересное видео РБК ФАН ТВ Центр Piter.tv CT news Известия Комсомольская правда ТВ Центр Piter.tv Известия Известия НТВ Центральная Служба Новостей Центральная Служба Новостей Мой Брянск Моя Москва.онлайн Москва 24 Piter.tv Пятый канал Ридус Дождь

С чего всё началось Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК. РБК 00:00