Бренд банка «Восточный» прекратит существование после слияния с Совкомбанком
Как рассказал господин Хотимский в интервью РБК, Совкомбанк начнет реформировать сеть отделений «Восточного» в третьем квартале 2021 года.
По словам Сергея Хотимского, большинство топ-менеджеров «Восточного» уже покинули банк, не исключено изменение численности оставшегося персонала.
В апреле Федеральная антимонопольная служба и Центробанк согласовали слияние двух банков. Напомним, «Восточный» был в состоянии корпоративного конфликта между ведущими акционерами Evison Holdings (Baring Vostok) и «Финвижн» больше двух лет. В конце октября 2020 года они заключили мировое соглашение.
С чего всё началось
Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование
После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК.
РБК00:00