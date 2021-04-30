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Бренд банка «Восточный» прекратит существование после слияния с Совкомбанком

Как рассказал господин Хотимский в интервью РБК, Совкомбанк начнет реформировать сеть отделений «Восточного» в третьем квартале 2021 года.
Коммерсантъ
По словам Сергея Хотимского, большинство топ-менеджеров «Восточного» уже покинули банк, не исключено изменение численности оставшегося персонала.
Коммерсантъ
Совкомбанк объявил о намерении купить банк «Восточный» 25 марта, сделка была закрыта 8 апреля.
РБК

В апреле Федеральная антимонопольная служба и Центробанк согласовали слияние двух банков. Напомним, «Восточный» был в состоянии корпоративного конфликта между ведущими акционерами Evison Holdings (Baring Vostok) и «Финвижн» больше двух лет. В конце октября 2020 года они заключили мировое соглашение.

Коммерсантъ

С чего всё началось

Бренд банка «Восточный» из дела Калви прекратит существование

После поглощения «Восточного» бренд банка не сохранится — Совкомбанк начнет реформировать полученную сеть отделений уже в третьем квартале этого года, рассказал совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский в интервью РБК.
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